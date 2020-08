Morales de Jujuy insiste con sus críticas a Macri

“La situación es muy complejo. Estuvimos 110 sin casos y sin circulación local y, desde mediados de junio a fines de julio, tuvimos una explosión de 3.000 casos”, explicó el radical.

Morales indicó que es grave la situación de la provincia en cuanto a las camas de alta complejidad y la falta de recursos humanos especializados como enfermeros y médicos tarapistas. “Hoy estamos entre el 93 y 95% de ocupación de camas críticas”, indicó.

En ese contexto, destacó la colaboración y disposición del Gobierno Nacional y del Ministerio de salud, que conduce Ginés González García y reiteró sus críticas a Mauricio Macri por abandonar el país en medio de la pandemia.

“Yo no estoy enojado con Mauricio, le tengo un gran afecto. Pero en un momento me preguntaron y dije que no estaba de acuerdo con su viaje. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, pero yo creo que tenemos que estar todos ayudando y colaborando”, dijo Morales en declaraciones a TN

“Ginés González García ha puesto siempre a disposición todo el equipamiento y el apoyo y también el Presidente de la Nación, que me llama periódicamente”, sostuvo y agregó ante una pregunta de los periodistas: “Alberto me llamó más (que Macri), pero dejemoslo ahí”.

“Estamos atravesando un momento en que el pueblo tiene que ser un solo equipo”, cerró.