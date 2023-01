Gerardo Zamora criticó el "centralismo porteño": "No voy a arrodillarme, al contrario"

El gobernador de Santiago del Estero, que había denunciado el vínculo entre un asesor del juez Horacio Rosatti y el ministro de Seguridad porteño, insistió en que "no se permite a nadie la osadía de denunciar ningún atropello; no hay compasión para el que lo haga, y deberá sufrir entre otras cosas, las consecuencias del escarnio público". En ese sentido, concluyó con el siguiente mensaje: "Qué corran nomás ríos de tinta; difamen sin límites y hagan todo lo que quieran… pero no voy a arrodillarme, al contrario".

https://twitter.com/GZamoraSDE/status/1612733580026724352 Es una historia de dos siglos lamentablemente… ya sabemos cómo funcionó siempre el centralismo porteño, usando la misma metodología contra quien -en defensa del federalismo- se atreva con ellos.



Abro hilo... — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) January 10, 2023

Los dichos del gobernador santiagueño fueron reproducidos por otros dos mandatarios oficialistas. Axel Kicillof (Buenos Aires) compartió la publicación de Zamora en su cuenta oficial de Twitter e inmediatamente hizo lo mismo con otra de Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA. "El fallo de la Corte que aumenta la coparticipación a CABA es de imposible cumplimiento, y expresa una inocultable posición unitaria, que fortalece el centralismo porteño, financiando al gobierno PRO de CABA a costa de las provincias", aseguraba el mensaje.

Otro de los gobernadores que replicó el texto del mandatario santiagueño fue Ricardo Quintela (La Rioja), que incorporó un mensaje a través de la misma red social: "Comparto tus palabras compañero Gerardo Zamora sobre la necesidad de un federalismo real en el que todas las provincias tengamos las mismas oportunidades. El centralismo porteño invisibiliza los intereses de todo un país y solo busca beneficiar a una pequeña porción del territorio".