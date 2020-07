Aumento de casos de coronavirus: Ginés apuntó a los asados, juntadas y mateadas

"Creí que los casos iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena", remarcó González García tras expresar que esa etapa rígida "no fue hecha de manera correcta".

A pesar de esto, señaló que "la mayoría" de las personas respeta el aislamiento social, preventivo y obligatorio pero que los que no "hacen pagar un precio grande" al conjunto de la sociedad.

Además, afirmó que están "preocupados" ante el aumento de los contagios y advirtió que si bien se entiende que "la gente está harta y cansada", en la medida en que "circula más gente, se suman más casos".

"Me sorprendió este aumento de casos de los últimos días; veníamos viendo datos que no nos gustaban pero la verdad creí que iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena. Se ve que no tuvo el efecto que había tenido la cuarentena anterior y que no fue hecha de manera correcta", sostuvo.

Tras lo cual, reiteró su pedido a la sociedad: "Por favor cuidémonos a nosotros y a los que nos rodean. El cuidado es fundamental para que menos gente se enferme, para que menos gente necesite cuidados intensivos y tengamos menos consecuencias, que una de ellas es la muerte".