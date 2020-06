Ginés González García: "Sólo el 3,4% de las 11.500 camas de terapia intensiva están ocupadas por pacientes con coronavirus"

“En este tiempo hicimos una expansión brutal”, remarcó González García, y aclaró: “No es simple aumentar 3000 camas. Tenemos los equipos, el espacio físico, el equipo de médicos y enfermeras. Todos los distritos aportaron y eso es notable. También hay menos accidentes de tránsito como consecuencia de la restricción de circulación. Estamos bien, pero podemos estar complicadísimos si el avance adquiere un ritmo exponencial”.

Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de restringir la circulación. “El problema no es sólo sanitario, lo complicado es la logística de relocalización de control de los contactos, de lugares donde hay una enorme presión demográfica. Hay mucho contagio. Hay que darle seguridad a muchos que a veces no quieren. Es un tema sociológico y político el convencer a la gente”, advirtió.

“Hay que hacer un esfuerzo más”, solicitó el ministro, quien aclaró que, si bien “esto no va a ser eterno, hay que hacer un stop. Hay que parar un poquito porque hay mucha circulación. Debemos hacer este esfuerzo para que no nos pase lo que venimos evitando desde hace bastantes días. No nos gusta, pero las realidades nos obligan”.

Por último, consultado sobre la posibilidad de que vuelva el fútbol, aclaró: "Si venimos bien, hagamos las cosas para seguir bien. No se puede decir a algunos que si y a otros no. Nadie cree que el fútbol pueda empezar en julio. Hay mucha presión de intereses económicos y lo entiendo porque es un mega negocio, pero preferimos poner la salud primero”, concluyó Ginés González García.