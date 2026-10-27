Gobernadores, sindicatos y dirigentes recuerdan a Néstor Kirchner a 16 años de su muerte

El gobernador Axel Kicillof, la CGT, Sergio Uñac, Gildo Insfrán y dirigentes de distintos sectores del PJ recordaron al expresidente en redes sociales. Máximo Kirchner encabezará un acto en Lanús, mientras que en distintas provincias habrá actividades conmemorativas.

A 16 años de la muerte de Néstor Kirchner , dirigentes del peronismo, gobernadores, legisladores y organizaciones sindicales lo homenajearon con mensajes en redes sociales y convocatorias a actos políticos. Las publicaciones reivindicaron su gestión presidencial, su vínculo con el movimiento obrero y su papel en la reconstrucción económica y política posterior a la crisis de 2001.

Uno de los mensajes fue el del gobernador bonaerense, Axel Kicillof , quien sostuvo que el expresidente “vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer”. En su publicación, afirmó que Kirchner transformó “la resignación en militancia” y devolvió a millones de argentinos la esperanza de construir un futuro más justo. “En tiempos tan difíciles para nuestra Patria, recordarlo es un acto de resistencia y una necesidad urgente” , agregó.

El senador nacional Sergio Uñac también recordó al expresidente con una referencia a sus primeros pasos en la política y a su vínculo con el interior del país. El exgobernador de San Juan publicó un mensaje sobre una visita de Kirchner a Pocito, en 2003, antes de su llegada a la Casa Rosada.

Néstor Kirchner vive en el corazón de un pueblo que volvió a creer Porque transformó la resignación en militancia y le devolvió a millones de argentinos y argentinas la esperanza de que siempre es posible construir un futuro más justo. En tiempos tan difíciles para… pic.twitter.com/qaegoDNU4k

“‘No me voy a olvidar, en el sillón de Rivadavia, de dónde vengo’” , escribió Uñac al recuperar una frase que atribuyó al entonces candidato presidencial. El dirigente recordó que aquella visita estuvo marcada por el compromiso de darle mayor protagonismo a las provincias y por la consigna de que “la Argentina no está en venta”.

"No me voy a olvidar, en el sillón de Rivadavia, de dónde vengo." Pocito, 2003. Néstor todavía no era presidente y vino a San Juan a comprometerse con el interior: que dejáramos de ser el patio trasero del país, que fuéramos protagonistas de la Argentina que venía. Y desde San… pic.twitter.com/bbFAAerads

Uñac señaló que aquella noche le tocó presentar a Kirchner en su localidad natal, en el mismo año en que inició su primer mandato como intendente de Pocito. “Él llegó al sillón de Rivadavia y no se olvidó”, expresó. Y concluyó con una referencia al presente político y económico: “A 16 años de su partida, la tarea sigue siendo la misma: levantar la Argentina con trabajo, con producción y desde el interior”.

La Confederación General del Trabajo (CGT) también se sumó a los homenajes con un mensaje centrado en la política económica y laboral de la gestión kirchnerista. Bajo la consigna “memoria que se hace lucha”, la central obrera recordó al expresidente por su enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recuperación del empleo y la producción y el lugar que, según destacó, volvió a ocupar el movimiento obrero en la agenda pública.

NÉSTOR KIRCHNER, MEMORIA QUE SE HACE LUCHA



A 16 años de su partida, recordamos al presidente que enfrentó al FMI, impulsó la recuperación del empleo y la producción y devolvió al movimiento obrero un lugar central en la construcción de una Argentina hecha por y para el… pic.twitter.com/W9m2mAeidF — CGT (@cgtoficialra) October 27, 2026

Desde Formosa, el gobernador Gildo Insfrán publicó un mensaje en el que destacó la transformación política que atribuye a Kirchner tras la crisis de 2001. “Su compromiso con una Patria más justa, libre y soberana nos recuerda que una Argentina mejor es posible”, expresó.

16° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE NÉSTOR KIRCHNER



A 16 años de su partida, recordamos a Néstor Kirchner como un transformador de la realidad del país luego de la crisis del 2001, demostrando que nunca hay que perder la esperanza.



Su gran gestión presidencial y su compromiso… pic.twitter.com/Rc2KY29NiF — Gildo Insfrán (@gildoinsfran) October 27, 2026

El Partido Justicialista, por su parte, difundió un video con imágenes de distintos momentos de la presidencia de Kirchner bajo la consigna “sin protocolo, con decisión y un profundo amor por la Patria”. El material recuperó escenas de su gestión y de su relación con la militancia.

Entre los dirigentes que también lo recordaron estuvo el senador Eduardo “Wado” de Pedro, quien convocó a seguir su ejemplo y a asumir un papel activo en la construcción política. “Néstor, un hombre que jugaba entero, como muy pocos lo hicieron, que con decisión y coraje pudo sacar a la Argentina adelante”, escribió.

Néstor, un hombre que jugaba entero, como muy pocos lo hicieron, que con decisión y coraje pudo sacar a la Argentina adelante. Sigamos el ejemplo de no resignarnos al destino aparente y de asumirnos como protagonistas de nuestra historia.#NéstorVive



Foto de Victor Bugge pic.twitter.com/tLAnUx7pBP — Wado de Pedro (@wadodecorrido) October 27, 2026

Los actos por el aniversario de Néstor Kirchner

Las conmemoraciones también tendrán lugar fuera de las redes sociales. En Lanús, el diputado nacional Máximo Kirchner participará este martes de un acto en el microestadio del club, previsto para las 18. La convocatoria invita a recordar al expresidente y a seguir su ejemplo político.

En Paraná, el Partido Justicialista de Entre Ríos organizó una actividad en su sede provincial, con participación prevista de sectores sindicales y agrupaciones políticas. La convocatoria fue impulsada, entre otros dirigentes, por la diputada nacional Blanca Osuna y referentes partidarios cercanos al gobernador bonaerense.

En Río Gallegos, ciudad natal de Kirchner y capital de Santa Cruz, también habrá actividades conmemorativas. Las agrupaciones Los Muchachos Peronistas y Primero Santa Cruz convocaron a un acto en el barrio del Carmen, además de una concentración en el cementerio local y una ceremonia en el mausoleo donde descansan sus restos.