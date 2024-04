Gobierno aclara que no está definido el piso de Ganancias

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni , aclaró en su habitual conferencia de prensa que, tras la reunión con gobernadores en Casa Rosada, todavía no está definido el piso del impuesto a las Ganancias .

Las declaraciones del funcionario de La Libertad Avanza (LLA) surgen después de una falta de acuerdo con los mandatarios provinciales, quienes no aceptan el ajuste que lleva el piso de Ganancias a u$s1.2 millones.

"Cualquier número de piso de Ganancias que he leído en los diferentes portales y medios son inexactos, porque eso no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero todos los números que vi yo no condicen con la situación actual del debate. Esas informaciones son inexactas", expresó el vocero en la conferencia de prensa de este viernes.