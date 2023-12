Gobierno de Axel Kicillof pidió a Nación $10.000 millones por los daños del temporal

carlos bianco.jpeg ¿

Lo que solicita el gobierno bonaerense es que desde nación, se les envíe ese material o "una partida financiera" para que ellos puedan hacer frente a la situación."La partida que estamos solicitando es equivalente a $10.000 millones, que es lo que necesitamos para poder comprar, más allá de lo que tenía stockeado el ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial", detalló Bianco.

Según el ministro de Gobierno bonaerense, la solicitud fue elevada al secretario de Desarrollo Social de la Nación, Pablo de la Torre, y remarcó "se está hablando", sin que "todavía haya una respuesta fehaciente".

Según Bianco, "no estamos pidiendo dinero adicional, no estamos pidiendo dinero para otra cosa que no sea efectivamente dar una respuesta adecuada a la situación que tuvo la provincia de Buenos Aires y me parece que corresponde, no digo que no se haya dado la asistencia, se está negociando eso", explicó.

El gobierno de Buenos Aires no aplicará el protocolo antipiquetes

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que la provincia no aplicará ningún protocolo: "Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta".

“Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”, agregó el ministro de Kicillof.