Gobierno oficializó a Vila al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional

Desde la Secretaría adelantaron que se está revisando la estructura orgánica actual y que el tamaño no se modificaría, aunque como es habitual el entrante pondrá gente de su conocimiento y con experiencia en los temas atinentes a la función.

La abrupta salida de Nicolás Posse de la jefatura de gabinete en medio de sospechas de espionaje interno a personajes del Gobierno dio pie a la corrida de funcionarios en el área de Gabinete. Operaciones que quedaron en duda y que allegados directos de Posse sostienen que “la cosa fue al revés”. Más claro, lo echaron por inacción en esos menesteres.

Reforzar vínculos con la OTAN

Hay preocupación de que el temblor alcance a otros bajo el paraguas del saliente secretario de Estrategia cuya influencia se había manifestado en designaciones de la cúpula de las Fuerzas Armadas y cierto aval a marinos que intentaron llegar a la AFI y por cuitas de remuneraciones terminaron en la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Nacional (DNIEM).

La secretaría de Estrategia tiene una tarea ciclópea que había encomendado Francos al saliente Antelo. La resolución de un asunto sensible, gestionar y cooperar con la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) en la superación de más de 80 novedades (hallazgos) del sistema aeroportuario para que no se baje la categoría de la Argentina.

Las normas impuestas por la agencia de aviación estadounidense, Federal Aviation Administration (FAA) ubican a la Argentina en la lista de países calificados dentro de la categoría 1, que es la más alta de todas. Una auditoría reciente encontró una cantidad de hallazgos que deben ser corregidos en un tiempo perentorio sino caerá la calificación.

En la tarea ayuda el giro estratégico del Gobierno hacia los Estados Unidos y el camino que se inició con la pretensión de una membresía en la OTAN, “partner across the globe”, socio global. Formato que no implica participación en conflictos de la Alianza Atlántica sino adquirir formación, adiestramiento en estándares de la Organización y alguna ventaja en la adquisición de equipamiento militar.

Vila tiene un activo en la misión, el conocimiento previo de personajes de la burocracia estadounidense a partir de los años de función en Washington como delegado de la agencia de inteligencia nacional.