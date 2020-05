Cuarentena: vuelven paseos familiares y apertura comercial desde el lunes

Más que salidas recreativas, el principio de acuerdo entre Alberto, Larreta y Kicillof apunta al concepto de "paseo familiar". Es decir, no se podrá concurrir a plazas ni a parques, tampoco se permitirán juegos colectivos de niños, pero estarán habilitadas las salidas de padres con sus hijos. A eso se sumará una apertura amplia de comercios, con excepción de algunos rubros que seguirán cerrados como venta de indumentaria y servicios personales -peluquería, masajes, spa-. El dilema en Nación, Ciudad y provincia es como implementar los dos planos de la apertura, el económico y el recreativo. La intención es que no se crucen para evitar que el día destinado a los paseos, la población se vuelque en masa a los comercios y no se cumpla con ninguno de los dos permisos. En Olivos, el Presidente y su mesa chica buscaban el formato más conveniente con una idea que podría ser habilitar comercios los días de semana y las salidas recreativas los sábados y domingo.