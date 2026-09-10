Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

El incremento surge de la fórmula de movilidad, que toma la variación del IPC de agosto y la aplica sobre los haberes vigentes en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) prepara una nueva actualización de los haberes previsionales para octubre de 2026. El incremento será del 1,7% , de acuerdo con la variación de precios que se toma para calcular la movilidad del período.

Con esta suba, el haber mínimo pasa de $428.633,20 a $435.919,96 . El cálculo surge de aplicar el 1,7% sobre el monto vigente en septiembre . La cifra todavía debe ser oficializada por ANSES mediante la resolución correspondiente, pero el porcentaje de actualización ya permite conocer cuánto van a cobrar los titulares a partir del próximo mes.

En septiembre, el organismo había aplicado una suba del 2,11% , que llevó la jubilación mínima a $428.633,20 y la máxima a $2.884.295,54. Esos valores fueron establecidos mediante la Resolución 257/2026.

Con el incremento del 1,7%, la jubilación mínima quedaría en $435.919,96 . ¿Cómo se hace el cálculo? Se toman los $428.633,20 correspondientes al haber mínimo de septiembre, más el 1,7% de actualización .

Así, el aumento sería de $7.286,76 respecto del mes anterior. El nuevo valor corresponde al haber previsional, sin sumar eventuales refuerzos extraordinarios que el Gobierno pueda establecer para octubre. En septiembre, los jubilados que perciben el haber mínimo recibieron un bono de hasta $70.000 , por lo que el ingreso total llegó a $498.633,20 para quienes cobraron el refuerzo completo .

Para octubre, la continuidad de ese bono todavía no aparece oficializada en una nueva resolución. Los $435.919,96 corresponden al haber actualizado y no representan un eventual monto final con refuerzo. Si el Gobierno decidiera mantener un bono de $70.000 sin modificar su esquema, la jubilación mínima con el refuerzo completo llegaría a $505.919,96.

El valor de la jubilación máxima de ANSES en octubre

La jubilación máxima también va a tener una actualización del 1,7%. En septiembre, el tope previsional había quedado establecido en $2.884.295,54. Al aplicar el nuevo porcentaje, el haber máximo pasaría a $2.933.328,56 en octubre. Esto representa una diferencia de $49.033,02 respecto del monto vigente durante septiembre.

El mismo mecanismo se aplica al resto de los haberes alcanzados por la movilidad. Por eso, el aumento porcentual es igual para quienes cobran distintos montos, aunque la diferencia en pesos varía según el haber de cada jubilado. También se actualizan otras prestaciones previsionales vinculadas con el sistema. Por ejemplo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en septiembre quedó en $342.906,56, pasa a $348.735,97 con una suba del 1,7%.

Quiénes recibirían el bono de jubilados de ANSES en octubre

El punto que todavía no está definido es la continuidad del bono extraordinario. En septiembre, el Gobierno mantuvo el refuerzo de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben haberes más bajos. El monto completo correspondió a quienes cobraban la jubilación mínima, mientras que quienes superaban ese valor recibieron un refuerzo menor, hasta alcanzar el tope para acceder al beneficio. Desde hace dos años que el valor del bono está congelado.

ANSES todavía no oficializó una nueva resolución que confirme el pago del bono de $70.000 en octubre. Si el Gobierno mantiene el mismo esquema de septiembre y conserva el monto del refuerzo, quienes cobren la mínima podrían recibir $505.919,96 entre haber y bono. En los casos de jubilaciones superiores a la mínima, el refuerzo sería menor y dependería del monto total percibido.

El dato que sí permite anticipar el próximo haber es el porcentaje de movilidad. La confirmación definitiva de los montos y, por separado, de un eventual bono extraordinario deberá surgir de la publicación oficial de ANSES para octubre.