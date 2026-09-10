El salario de los estatales se hundió 40,5% en la era Milei y los más afectados son los policías y miembros del Ejército

Un informe de ATE Ciudad advirtió que la mora crediticia entre los empleados públicos se multiplicó por 3,4 en los últimos dos años y alcanzó al 18,63% en junio.

Las fuerzas de seguridad, principales golpeadas por el ajuste salarial en el Estado.

El salario de los empleados públicos cayó un 40,5% desde el inicio del gobierno de Javier Milei , mientras que la mora crediticia se multiplicó por 3,4 en los últimos dos años, según un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires.

El reporte vinculó la pérdida del poder adquisitivo con un marcado incremento del sobreendeudamiento. La tasa de trabajadores estatales en situación de mora crediticia irregular pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.

La gravedad de la situación radica en que el 80,7% de los estatales en condición irregular se encuentra en riesgo alto o en situación irrecuperable, lo que vuelve materialmente imposible regularizar las deudas con los ingresos corrientes.

La dificultad financiera afecta especialmente a los trabajadores de Seguridad y Defensa. Entre los organismos relevados, el Estado Mayor General del Ejército encabeza la lista, con un 30,1% de mora. Le siguen el Servicio Penitenciario Federal, con un 28,5%, y la Policía Federal Argentina, con un 24,2%.

A nivel territorial, el informe expuso una marcada asimetría entre el centro del país y las provincias del Norte y la Patagonia. El incumplimiento alcanza el 29,38% en La Rioja, el 28,69% en Formosa y el 28,55% en Santa Cruz. En contraste, la Ciudad de Buenos Aires registra el indicador más bajo, con un 9,56%.

Asimismo, el reporte precisó que los trabajadores recurrieron al crédito para afrontar gastos cotidianos como comida, alquileres, servicios públicos y medicamentos. Además, señaló que el recorte de los ingresos empujó a miles de estatales fuera del sistema bancario, hacia plataformas digitales y financieras con elevadas Tasas Efectivas Anuales.

Si bien el Banco Nación se mantiene como el mayor acreedor en volumen, con 24.407 trabajadores en mora y una tasa del 8,56%, las entidades privadas representan un foco de preocupación. Naranja Digital registra un 31,86% de morosidad, mientras que la fintech de préstamos rápidos Moni Online exhibe una tasa de incobrabilidad del 60,53%.

En cuanto al perfil sociodemográfico, el informe reveló que la mora se concentra en los tramos etarios con mayores cargas familiares. En particular, alcanza a 9.818 trabajadores civiles de entre 36 y 55 años.