Salarios: cuánto necesita una familia para ser de clase media en CABA + Agregar ámbito en









Los datos oficiales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindaron los valores actualizados de los ingresos mínimos para cada estrato social. Los detalles, en la nota.

Clase media en CABA: Una familia tipo necesitó $2.603.556 en agosto para ser considerada de clase media. Depositphotos

Una familia tipo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) necesitó $2.603.556 en agosto para ser considerada de clase media. El umbral registró un incremento mensual del 1,7%, en línea con el índice de inflación informado este martes por el organismo estadístico porteño.

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Los datos surgen de la Canasta Alimentaria y Canasta Total que mide el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.

Familias propietarias vs inquilinas Cabe precisar que ese esquema contempla a distintos hogares, con diferentes niveles de ingreso económico, pero con un aspecto en común: el ser propietarios de la vivienda. Es decir, que no incluye el gasto mensual que debe afrontar una familia en alquiler.

Respecto a los valores de alquiler para una familia de cuatro integrantes, el último informe del Instituto de Estadística y Censos porteño, basado en datos de Argenprop, señaló que el precio promedio de un departamento de tres ambientes en CABA alcanzó los $1.008.258.

En ese marco, una familia tipo de clase media necesitó un piso de ingresos de $2.603.556,34. Sin embargo, al contemplar el costo de un alquiler de un departamento de tres ambientes en CABA (estimado en un mínimo de $1.008.258), el presupuesto mensual para que un hogar inquilino siga perteneciendo al estrato medio es de $3.611.814,34.

Para el mismo grupo familiar de cuatro integrantes (con dos mayores y dos menores), la línea de indigencia se ubicó en $903.930 y la de pobreza en $1.651.7984. En estos casos, los aumentos fueron de 2,6% y 2%, en ambos casos superaron a la inflación. Los sectores acomodados tienen ingresos desde los $8.331.380. Para un grupo familiar de cuatro integrantes (con dos mayores y dos menores), la línea de indigencia se ubicó en $903.930. Mariano Fuchila El desglose de cada categoría A partir de la metodología oficial, se estructuran los estratos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) según el nivel de ingresos del hogar y su capacidad de cobertura de las canastas básicas de bienes y servicios: En situación de indigencia: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

En situación de pobreza no indigente: Hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza), pero permite al menos adquirir la CBA.

No pobres vulnerables: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector medio frágil: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector medio “clase media”: Hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector acomodado: Hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Aumento mensual: El umbral registró un incremento del 1,7%, acorde a la inflación oficial porteña.