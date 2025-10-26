Cónclave en San José 1111: candidatos y dirigentes de Fuerza Patria visitan a Cristina Kirchner

Candidatos como Jorge Taiana y Mariano Recalde pasaron a visitar a la expresidente tras votar. Ambos llamaron a votar a los que aún no lo hicieron.

A menos de una hora del cierre de los comicios por las elecciones legislativas , candidatos y dirigentes de Fuerza Patria pasaron a visitar a la exmandataria Cristina Kirchner en San José 1111 , en el barrio porteño de Constitución. Entre ellos, se pueden mencionar los candidatos a diputado Jorge Taiana, a senador Mariano Recalde y la intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza .

Taiana, diputado por la provincia, comentó que la vio "muy bien" a Cristina y amplió sobre qué conversaron: "Charlamos de la evolución del comicio, de la experiencia que tuvimos en la campaña, de las reacciones de la gente, de la participación. Queremos que haya la mayor posible así que llamo a votar a los que aún no lo hicieron".

En relación a la participación de los electores durante la jornada, el candidato a diputado consideró: "Es baja en relación a elecciones anteriores. Una buena participación democrática favorece a toda la Argentina", aseveró y negó tener boca de urna.

La Cámpora publicó este domingo un mensaje en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, en el que volvió a denunciar su proscripción política. “En las elecciones de hoy falta Cristina : perseguida por haberle devuelto la dignidad al pueblo argentino y proscripta porque saben que lo puede volver a hacer”, expresaron a través de su cuenta oficial en X.

En el mismo comunicado, la agrupación kirchnerista llamó a “liberar a Cristina” y defendió su figura como símbolo de soberanía y justicia social. “Hoy más que nunca, para que nuestra Patria no sea una colonia, para liberar a Cristina, para que reine en el pueblo el amor y la igualdad” , remarcaron.

Además, señalaron que la jornada electoral de este domingo es “clave para definir la nueva composición del Congreso”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=http://x.com/la_campora/status/1982475724700217537?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982475724700217537%7Ctwgr%5Ee676d8700e7d32661ae453067b33fee9a8062cd5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fpolitica%2Felecciones-2025-vivo-ultimas-noticias-libertad-avanza-fuerza-patria-26-octubre&partner=&hide_thread=false En las elecciones de hoy falta Cristina: perseguida por haberle devuelto la dignidad al pueblo argentino y proscripta porque saben que lo puede volver a hacer.



Hoy más que nunca, para que nuestra Patria no sea una colonia, para liberar a Cristina, para que reine en el pueblo… pic.twitter.com/X5JOyR6MpH — La Cámpora (@la_campora) October 26, 2025

Cónclave en San José 1111: candidatos y dirigentes de Fuerza Patria visitan a Cristina Kirchner

Para el ex ministro de Defensa, estas elecciones "son cruciales porque es una toma de examen, una medición de aceite, respecto de cómo estamos y qué piensa la ciudadanía sobre el Gobierno".

También consideró que un buena elección para Fuerza Patria sería "tener más diputados": "Yo creo que un bloque fuerte ayuda a que el Gobierno tome decisiones que modifiquen el rumbo. La economía va mal, el plan de Milei fracasó y fue hace tiempo, eso no lo vamos a descubrir ahora".

Embed - Jorge Taiana on Instagram: "Que las próximas elecciones la encuentren a @cristinafkirchner libre y sin proscripciones. Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino." View this post on Instagram A post shared by Jorge Taiana (@taianajorgeok)

Por último, sostuvo que los actores que hoy están presentes en el país corresponden a las bancas exteriores: "El que se mete en la Argentina hoy son los principales bancos, hemos visto al J.P. Morgan manejando la economía argentina. Tanto el BCRA como el Ministerio de Economía y ahora la Cancillería", concluyó.

Por su parte, Recalde se mostró deseoso de que haya más electores: "Esperemos que la gente pueda votar". El actual senador porteño por el kirchnerismo también visitó a Cristina y sostuvo que "está proscripta", dado que la misma permanece en su detención domiciliaria por corrupción en la Causa Vialidad.

En sus declaraciones aseguró que "hay que recuperar la democracia plena" y, en línea con la campaña del justicialismo contra la Boleta Única Papel, insistió: "Esperemos que la gente pueda votar".

Embed - Mariano Recalde on Instagram: "Ya voté! En Barracas, con mucha esperanza y amor por la Patria Acordate: en la Ciudad de Buenos Aires votamos senadores Y diputados. Tenés que hacer una marca en cada categoría para que el voto esté completo. Tu voto es un mensaje. Con ganas, con ilusión o con bronca, lo importante es que vayas a votar. " View this post on Instagram A post shared by Mariano Recalde (@marianorecaldeok)

Cristina Kirchner sobre las elecciones legislativas: "Este domingo es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó un video en su cuenta de X en el tramo final de la campaña y previo a la veda que comenzara el viernes a las 8:00, en el que criticó la gestión del presidente Javier Milei y convocó a los ciudadanos a votar y fiscalizar en los comicios del próximo domingo 26 de octubre. "Este veintiséis de octubre es mi ley y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común", afirmó.

En un mensaje de poco más de tres minutos, la dirigente peronista disparó dardos contra la gestión económica del presidente Javier Milei y el auxilio financiero de Estados Unidos: "El experimento libertario fracasó, y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios".

Cristina desplegó un fuerte discurso en el que buscó apelar a la responsabilidad ciudadana de participar de los comicios: "El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de mi ley para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo, o a las que trabajaron toda su vida".