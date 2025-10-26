Elecciones 2025: hasta qué hora se puede votar hoy domingo 26 de octubre







En este mediodía de domingo de elecciones legislativas nacionales, ya votó el 23% del padrón. Así, es mucha la expectativa en las urnas y se debe considerar el límite horario para llegar a sufragar.

Este domingo se votan elecciones legislativas a nivel nacional y, de acuerdo con los últimos datos, hasta el mediodía ya votó el 23% del padrón. Muchas personas se preguntan cuál es la hora límite para llegar y emitir su voto luego de que abrieran las mesas esta mañana.

El horario oficial de votación para las elecciones legislativas 2025 es unificado en todo el territorio nacional. Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana y cerrarán puntualmente a las 18.

Qué pasa si llego a las 18 y hay fila La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclara que si un elector llega al establecimiento de votación o ya se encuentra en la fila esperando para votar a las 18, horario de cierre, tiene derecho a emitir su voto.

Si a la hora de cierre todavía hay electores formando fila dentro del establecimiento, el presidente de mesa debe continuar recibiendo esos votos. Generalmente, el delegado judicial o una autoridad policial se forma al final de la fila en ese horario para asegurar que nadie más se sume después de la hora de cierre.

Por lo tanto, todos aquellos que estén en la fila a las 18 tienen garantizado su derecho a emitir el sufragio, aunque el proceso de votación de esa mesa se extienda más allá de esa hora.

ELECCIONES 2025 Todos aquellos que estén en la fila a las 18 tienen garantizado su derecho a emitir el sufragio. Elecciones 2025: cuál es la mejor hora para ir a votar Si el objetivo es votar rápido y sin filas, las primeras horas de la mañana suelen ser las más convenientes. Entre las 8:00 y las 9:30, la mayoría de las mesas están recién abiertas y hay menos gente. También se recomienda otro momento estratégico: entre las 13:30 y las 15:30, cuando muchos almuerzan y las escuelas están más vacías. En cambio, las horas pico suelen concentrarse entre las 10:00 y las 13:00, y nuevamente entre las 16:00 y las 17:00, cuando quienes trabajaron por la mañana o quieren votar antes del cierre se acercan en masa. De todos modos, cada establecimiento tiene su propia dinámica: en barrios densamente poblados o en escuelas con muchas mesas, el movimiento puede variar. La Cámara Nacional Electoral recuerda que cualquier ciudadano que llegue al establecimiento antes de las 18:00 podrá votar, incluso si hay fila al cierre del horario formal. Pero quienes lleguen después, ya no podrán ingresar.

