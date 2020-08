Tierra del Fuego: la ministra de Salud dio positivo y la provincia se acerca a los mil casos

"Me acaban de informar que soy positivo de Covid-19. Me realizaron el hisopado apenas empecé con algunos síntomas de manera preventiva y siguiendo nuestros protocolos", señaló la funcionaria cuyo "estado general es bueno" y no presentó fiebre.

Asimismo, indicó que: "Siento mucho orgullo y tranquilidad de estar siendo controlada por nuestro gran equipo de Salud, que junto con todos los trabajadores de la salud, arriesgan su vida y la de su familia, por el bien y el cuidado de todos los fueguinos".

"Como verás, Gustavo, nadie es inmune al virus cuando circulamos, por más recaudos que se tomen", remarcó, al tiempo que solicitó cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad debido a que "es lo único" que actualmente existe para enfrentarla.

A modo de conclusión, prometió: "Desde aquí estaremos dando batalla".

https://twitter.com/gustavomelella/status/1291871656022081536 Hoy nuestra compañera y Ministra de Salud Judit Di Giglio, que tanto ha trabajado en la primera línea para combatir esta pandemia, dio positivo de coronavirus. pic.twitter.com/d8yGzgGD2f — Gustavo Melella (@gustavomelella) August 7, 2020

Merella publicó la misiva en sus redes sociales y comentó tras subrayar el trabajo incesante de la ministra para combatir el virus: "Es parte de los desafíos a los que se enfrentan quienes trabajan por la salud de todos y todas, y en este momento la acompañamos y deseamos que se recupere pronto".

"No obstante, el Ministerio de Salud y el COE continuarán trabajando de la misma manera que hasta hoy, por la salud de los fueguinos y fueguinas", pronunció el mandatario provincial y dirigió un mensaje a los habitantes: "Les pido nuevamente que sostengamos las medidas de prevención y que evitemos salir de nuestras casas. Juntos vamos a superar esta situación".

Tierra del Fuego atraviesa uno de los peores momentos desde el comienzo de la pandemia y se acerca a los mil infectados totales al contabilizar 921, de los cuales 79 fueron detectados en la jornada de viernes.

A raíz de la situación epidemiológica, la gobernación dispuso hasta el lunes 10 el regreso a la fase 1 de aislamiento social en la ciudad de Río Grande luego de que se registrara un rebrote de 91 positivos, el récord de contagios desde el inicio de la pandemia.

Las autoridades comunicaron que solo abrirán al público de 10 a 18 los supermercados, distribuidoras de alimentos, farmacias, veterinarias y ferreterías, además de los negocios de venta de comida por delivery.