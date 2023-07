Horacio Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich: "Blindaje es lo que hizo De la Rúa en 2001"

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente en Juntos por el Cambio (JxC) , Horacio Rodríguez Larreta , dijo que el " blindaje es lo que hizo De la Rúa en 2001 , no vamos a repetir eso , miremos la historia argentina, estudiemos, ¿cómo vamos a repetirlo? ¿cómo terminó De la Rúa? ", en referencia a la promesa de campaña de la precandidata presidencial de JxC , Patricia Bullrich , de buscar un acuerdo de blindaje con el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

" Blindaje hizo De la Rúa , no vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos, ¿cómo vamos a repetir el blindaje de la época De la Rúa ? ¿cómo terminó?", aseguró Rodríguez Larreta en declaraciones a CNN Radio y agregó que "no coincido en ir a pedir, ¿qué vamos a ir a pedir? ¿otro préstamo más al Fondo Monetario? Esas son las soluciones. Seamos realistas . Miremos el balance del Banco Central: cero, es negativo ".

Cabe destacar que "el blindaje" al que aludió Bullrich remite al acuerdo que suscribió el 28 de enero 2000 la administración del entonces presidente Fernando De la Rúa con el FMI para obtener un desembolso de u$s7.400 millones y aún con ese préstamo, no se logró contener la fuga de capitales y la crisis que desembocó en el estallido social de diciembre de 2001.

Patricia Bullrich (2).jpg Patricia Bullrich. Télam

Situación económica del país

Respecto a su visión de la economía argentina, el Jefe de Gobierno de CABA aseguró que "hay un enorme desorden económico, angustia de la gente, inflación desbocada, no hay un rumbo, es un parche, más parche y otro parche y así estamos". Seguido, mencionó a los jubilados y el trabajo formal: "Acá lo grave del desorden económico es que hay jubilados que están cobrando una jubilación mínima que no les alcanza ni para comer. Si no hablamos de problemas económicos, en concreto, para la gente, ¿qué significa? Un salario, en términos reales, por el piso, gente que tiene un trabajo formal y aún así es pobre".

"Las ciudades de la Argentina tienen 60% de los chicos pobres, ese es el drama del desorden económico. Las consecuencias en la gente, falta de futuro, no hay trabajo formal, tampoco se crea en la Argentina. Hace tiempo ese es el drama. Ahora, la contracara de ese drama, que la veo en la calle, es que también hay una esperanza", agregó.

Larreta (3).jpg Télam

En esa misma línea, el funcionario completó que "la otra cara de la moneda es la esperanza. Fui a La Rural, y mirá que vienen de un año de sequía golpeados, y estaba lleno de gente con entusiasmo, trabajadores del campo que siguen apostando, que compran maquinaria agrícola, que proyectan. La verdad que veo energía a lo largo de la Argentina. Hay más emprendedores, más empresas, más trabajadores y más gente que tienen energías y esperanzas de que el año que viene vamos a estar mejor. Entre la angustia y la esperanza, voto por la esperanza".

Cepo, dólares y la propuesta de Patricia Bullrich

Acerca del cepo y la propuesta de Bullrich, Rodríguez Larreta dijo que "no escuché a ningún economista serio en la Argentina que diga que podés sacar el cepo el primer día. Hay cero dólares en el Banco Central, vas al balance y da negativo. Entonces, no existe".

horacio rodriguez larreta patricia bullrich elecciones 2023.jpg Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

"Tenemos la perspectiva de ir acumulando reservas, porque el aumento en la exportación del gas del sur y del litio del norte, e incluso de los productos agropecuarios, es muy grande. Tenemos una gran oportunidad desde el año que viene: hay que recomponer la reserva del Central y la confianza, esa es clave", apuntó y seguido aseguró que, "cuando pregunten '¿qué día levantan el cepo?', tampoco es serio contestar eso, porque la reconstrucción de confianza no es matemática. Lo vamos a hacer lo antes posible, pero tampoco es blanco o negro. Es decir, lo podés ir desmantelando. Hay medidas que sí podés tomar el primer día de algún tipo de flexibilización. Pero, insisto, no es serio decirle a la gente que con cero dólares en el Central, como tenés hoy, vas a levantar el cepo".

Campaña electoral

"Títulos y eslóganes son muy fáciles. 'Vamos a sacar a la Argentina adelante, seamos todos felices', esos son títulos que no solucionan la vida de nadie", apuntó Rodríguez Larreta. Y, frente a la pregunta de cómo "sacar al país adelante", el funcionario respondió que "primero hay que estabilizar, tenemos que bajar la inflación, con estos niveles de inflación nada funciona. ¿Cómo? Dejando de gastar de más, tenemos que ir al equilibrio fiscal. De la mano de eso, basta de darle a la emisión, de emitir billetes, ya que la emisión genera inflación acá y en la China. Para garantizar eso, una ley, porque tiene que ser por ley, que independice el Banco Central. Hoy el Gobierno le va a pedir plata al BCRA cada vez que quiere gastar más y el Banco Central la emite y se la da, una ley que prohíba eso".

Larreta (2).jpg Télam

Como último y cuarto paso, el precandidato presidencial mencionó al tipo de cambio: "Necesitamos estabilizar el dólar, porque eso genera también inflación. ¿Cómo? Exportando más. La Argentina tiene un potencial para duplicar sus exportaciones entre seis y ocho años de Gobierno. ¿Cómo? Ya hoy con el primer gasoducto que tiene, que se construyó y está la perspectiva de ampliarlo en el próximo mandato, podemos llegar a exportar -al final del mandato- u$s10 mil millones en gas al sur de Brasil y además proveerle gas al norte de la Argentina".

En esa misma línea, hizo hincapié en el "litio del norte" que -sumado al gasoducto- permitiría para el año entrante "un aumento de alrededor de cinco, seis, siete mil millones de dólares". "Está la posibilidad. Pero, para estabilizar al país, necesitamos dólares en el Central. La movida del tipo de cambio que el Gobierno está creando es producto de la falta de dólares, que genera incertidumbre e inflación", añadió.

BCRA Banco Central Ignacio Petunchi

FMI

Respecto a las conversaciones con el Fondo Monetario, el funcionario dijo que "le debes plata al fondo, como cualquiera que te haya prestado, tenés que tener conversaciones. En los términos de conseguir las mejores condiciones para la Argentina, ¿qué quiere decir eso? El mayor plazo y la menor tasa posible. Para conseguir eso, hay que mostrar un rumbo. El Fondo no es un problema porque vamos a ir generando los recursos para pagarle, acá a nadie se le ocurre no cumplir con las obligaciones que uno tiene, ahora hay que negociar los términos para que sean los mejores posibles para el país".

Frente a la pregunta de cómo "generar los recursos para pagarle al FMI", Rodríguez Larreta concluyó que "el año que viene tenemos una oportunidad de aumentar mucho nuestras exportaciones, que hace entrar dólares. Lo otro que hay que conseguir es la confianza, para que cada dólar que entre al Banco Central no vaya alguno corriendo a querer comprarlo. Las dos cosas van de la mano. ".