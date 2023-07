Jorge Macri le reclamó a Larreta un apoyo "más enfático" a su candidatura

"Me gustaría que Horacio fuera más enfático en su apoyo a mi candidatura ", sostuvo el actual ministerio de Gobierno porteño.

Si bien Macri es el único precandidato por el PRO en la Ciudad, Martín Lousteau también integra la lista de Juntos por el Cambio por el radicalismo. En ese sentido, el exintendente de Vicente López expresó: "Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad", dijo en referencia a la interna que se dirimió con Quirós, el candidato respaldado por Larreta en CABA, para resolver quién sería el referente del PRO en las PASO.