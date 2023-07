Rodríguez Larreta afirmó que no indultaría a Cristina si llega a la presidencia

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente en Junto por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que si es electo presidente no contempla la posibilidad de dictar un indulto que beneficie a Cristina Fernández de Kirchner. “No, no la indultaría. No creo en los indultos”, respondió en declaraciones a LN+.