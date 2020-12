Eliminan tradicional ronda de ministros porteños en el debate sobre Presupuesto

No es obligatorio, pero es tradicional que cada año, antes de la sanción de la ley de Presupuesto porteño, se realice un desfile de todos los ministros y funcionarios de organismos externos en la Legislatura. Lo hacen para explicar el alcance de las partidas definidas en el proyecto que envíe el Gobierno de la Ciudad. Inclusive, en ocasiones se acuerdan modificaciones sobre la base de los argumentos de esos expositores. Este año no se hará. Aunque inició la ronda el ministro de Hacienda Martín Mura, la semana pasada, no habrá continuación.