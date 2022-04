La sentencia de Horacio Rodríguez Larreta: "No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas"

Rodríguez Larreta concurrió acompañado por la diputada María Eugenia Vidal y el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro.

Frente a un auditorio joven, Rodríguez Larreta aseguró que existen "diferencias" que en el cuadro político pero pidió "no escandalizarse" por esas tensiones y agregó: "Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida".

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1512853447003017223 Estuve en el Congreso Nacional que organizaron desde @lageneracionarg charlando con la juventud sobre todo el laburo que tenemos por delante en Argentina. La garra y el empuje que tienen es fundamental para todo lo que se viene. ¡Gracias por la invitación! pic.twitter.com/XSy9z3KLOB — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 9, 2022

En otro pasaje de su discurso, afirmó que "se necesitan muchos huevos, y ovarios" para enfrentar la próxima campaña y sostuvo: "Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde. Zárpense un poco más, no pidamos permiso".

En tanto que Vidal consideró en su mensaje que es "imprescindible sostener la unidad" de Juntos por el Cambio y remarcó que mantenerla es la "fortaleza y responsabilidad" de los integrantes.

"Se necesita una generación política con espalda, volumen y experiencia de gestión y política, además de un proyecto de país generoso y una narrativa. La unidad no puede ser simplemente oponernos al oficialismo. Tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar", aseveró la exgobernadora bonaerense.

A su turno, el diputado y titular de la CC Maximiliano Ferraro manifestó: "Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza".

"Quiero invitarlos invitarlos a consolidar la amistad política, preservar y cuidar la unidad en la diversidad en Juntos por el Cambio, construir una narrativa y un sistema de ideas que vuelva enamorar a los argentinos", expresó el representante de la CC.