Larreta avanza otro casillero para completar etapa tres de su Plan de apertura en seis pasos

El Gobierno porteño ya da por cumplidas dos de las seis etapas del Plan Integral de Puesta en Marcha de la Ciudad, que diseñó para llegar a “la normalidad” y que, a pesar de mantenerse como distrito de zona roja, de acuerdo a la cantidad de contagios por coronavirus, solo ralentizó la iniciativa y continuó avanzando.

Larreta lleva así adelante su propia estrategia que si bien es aprobada por el Gobierno nacional en cada ocasión con la firma de Santiago Cafiero, hasta ahora no hubo grandes vetos a la decisión de encarar la vuelta a la normalidad tal como proyecta su plan, del cual ya está iniciada la tercera etapa, aunque quedó pendiente la habilitación de la gastronomía sin servicio, es decir la posibilidad de comensales al aire libre en restaurantes con retiro del menú por mostrados, un take away plus, como previa al funcionamiento completo de los locales gastronómicos que al mismo tiempo se verán beneficiados con la eximición del pago de Ingresos Brutos durante 6 meses si esta semana la Legislatura porteña aprueba el proyecto de reactivación del rubro.

A partir de hoy se sumará la apertura de hoteles con fines no turístico y utilización solamente de cuarto con protocolo y sin espacios comunes y con la condición de que los pasajeros cuenten con permiso de circulación y utilicen barbijos. Se abrirán más locales comerciales en zonas de alto tránsito como los centros de trasbordo de Retiro, Constitución y Liniers y se agregará -también a partir de hoy- la habilitación total de playas de estacionamiento y garajes comerciales privados que vienen funcionando con guardias mínimas. Las condiciones para esa actividad imponen que los clientes que no pueden ingresar acompañados, que la atención debe ser rápida para acortar el tiempo de permanencia de las personas en el establecimiento y que, como en otras actividades, se permitirá una persona cada 15 m2. No habrá servicio de valet parking y se recomienda el uso de medios de pago electrónicos.

A la vez se agregó, el viernes, para comenzar a funcionar hoy la producción del cine publicitario que incluye spots, cortometraje, video musical y afines con un máximo de 20 personas por rodaje y 15 m2 para cada una.

La otra novedad es el permiso para funciones con público dentro de los automóviles, que puede ser cine u otras presentaciones con un protocolo también detallado que incluye control de la temperatura al ingresar al predio. A la vez se reabren los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta de lunes a domingo, incluyendo días feriados, de 8 a 17 a los cuales podrán ingresar grupos de dos personas que permanecerán no más de una hora.

Al momento del ingreso al cementerio el personal a cargo de la seguridad.

De la tercera etapa del Plan de Larreta ya están habilitados los hoteles sin áreas comunes y restaría permitir entre otras, las reuniones sociales al aire libre, la construcción para obras que finalicen en 90 días, la incorporación de personal de casas particulares que vivan dentro del distrito porteño, la apertura de los shopping con la modalidad para llevar o realizar cambios y la gastronomía al aire libre con servicios.

Así el Gobierno porteño comienza hoy a analizar cómo llevará adelante la tercera etapa del plan de seis pasos que comenzó a implementar el 20 de julio pasado.