Horacio Rodríguez Larreta: "Lo del avión es una vergüenza y una muestra más de la inoperancia del Gobierno"

"La responsabilidad está indudablemente en el Gobierno nacional, en gestionar los mecanismos de alerta necesarios", sostuvo Rodríguez Larreta este martes, en una presentación en el barrio porteño de Villa Soldati ante el anuncio de una nueva banda de narcotraficantes desarticulada por la Polícía de la Ciudad. "Realmente es una vergüenza. Ninguno de los sistemas de alarma parece haber funcionado", agregó.

En esa línea, agregó, "cruzaron todos los limites, esperamos que la Justicia actúe rápido", consideró el alcalde porteño, en referencia al avión de carga retenido en Ezeiza este lunes. Allí fueron demorados 14 tripulantes venezolanos y 5 iraníes, entre ellos Gholamreza Ghasemi, cuyo nombre coincide con el de un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, .

Críticas al Gobierno y cruces

No terminó ahí. Horacio Rodríguez Larreta repartió críticas a varios integrantes del Gobierno. Primero atacó el presidente Alberto Fernández, al que apuntó por su "política exterior contradictoria al estar defendiendo a Nicaragua, Venezuela y Cuba en la Cumbre de las Américas".

Por otra parte también hizo fuertes cuestionamientos contra el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi. Ambos funcionarios nacionales habían expresado que los tripulantes del avión no tenían alertas rojas de Interpol y que hacían cursos de perfeccionamiento en tareas aéreas.

"Me genera más preocupación todavía. Cuando hay un alerta así me preocupa más, teniendo en cuenta que uno de ellos forma parte de una organización terrorista. Minimizar situaciones como esta me preocupa aun más. La responsabilidad política es del Gobierno", concluyó Horacio Rodríguez Larreta.