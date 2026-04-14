Horacio Rosatti: "La seguridad jurídica debe ser para todos"

El titular de la Corte Suprema remarcó que los fallos del máximo tribunal deben ser de "obligatorio acatamiento" para dar "seguridad para el inversor". Además enlistó a la “la calidad institucional” y a “la independencia del Poder Judicial” como pilares de la garantía jurídica.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , reafirmó este martes que los fallos del máximo tribunal deben ser de “ obligatorio acatamiento ” para dar “ previsibilidad ” al inversor y garantizar la seguridad jurídica porque –destacó- de la calidad institucional dependen el crecimiento económico y la certeza para las inversiones. En juego de palabras, Rosatti afirmó que la seguridad jurídica “debe ser para todos, no para unos y no para otros porque si no, no es segura”.

“Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación del tratado sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto. Este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores –explicó-. Entonces todos sabemos a qué atenernos. Y, así, hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión. Insisto: la seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos y no para otros, porque entonces no es segura”, dijo Rosatti.

Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema fueron realizadas durante el discurso que brindó en el marco de la edición 2026 de AmCham Summit , el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y en donde analizó “La institucionalidad como pilar del desarrollo”.

Tras recordar que “hace muchos años la Organización de Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones” no solo por su crecimiento económico sino también por otros factores como la salud o la educación, Rosatti afirmó que a esa lista hay que agregar “la calidad institucional” y “la independencia del Poder Judicial”, y analizó en ese contexto la importancia de la seguridad jurídica.

“Cuando uno habla de derecho vinculado a los intercambios económicos e internacionales, lo que está pensando es en la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que todos defienden, pero que no todos defienden de la misma manera. Cuando nosotros decimos seguridad jurídica, queremos decir seguridad para el inversor, seguridad para quien recibe la inversión. Es decir, si la seguridad jurídica no es para todos, no es seguro”, detalló.

El presidente de la Corte Suprema subrayó precisamente la importancia de esas certezas en un proceso de inversión. “La seguridad pública se entera con dos componentes. Hay un componente que es normativo, que tiene que ver con las regulaciones, las desregulaciones el tipo de cambio, los criterios tarifarios, la política impositiva, etcétera, etcétera y también con criterios institucionales. Hay un componente institucional que es muy importante y que se vincula con el funcionamiento regular del sistema republicano, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial”.

En ese sentido, el ministro de la Corte destacó que el Poder judicial está presente en ambas en los componentes de la seguridad pública, en el componente institucional y en el componente regulatorio porque es el que interpreta esas normas y el que debe decidir sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. “Y en el vértice del poder judicial está, como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia”.

amcham summit horacio rosatti 2 Rosatti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura.

Seguridad jurídica y previsión para los inversores

Al respecto, Rosatti destacó la alta demanda y el rol preponderante que tiene la Corte Suprema: mientas que la Corte Suprema de los Estados Unidos trata cien casos por año, el máximo tribunal argentina saca 15 mil sentencias por año.

“Quiere decir que hay un requerimiento y una necesidad de respuesta muy superior. Y muchas de estas cuestiones están vinculadas a la seguridad jurídica y también al tema de las inversiones. Por eso son importantes las herramientas con las que pueda contar el Poder Judicial en la Argentina y fundamentalmente la Corte Suprema para tomar las mejores decisiones. Una de las herramientas sobre las que quiero tener énfasis es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, afirmó.

En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.

“Porque una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto… Y este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores”, agregó.