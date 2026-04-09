Horacio Rosatti intervino en reunión clave del Consejo de la Magistratura y respaldó el proyecto de concursos judiciales

El presidente del máximo tribunal participó de forma imprevista en el debate sobre el nuevo reglamento. Apuntó a reforzar la iniciativa y a desactivar tensiones internas mientras avanza la discusión.

El titular de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti , participó de forma imprevista este jueves en la reunión conjunta de comisiones que trata el nuevo Reglamento de Concursos . Entre los proyectos en estudio destaca la iniciativa oficial del alto Tribunal firmada originalmente por Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti .

Rosatti no integra ninguna comisión, pero decidió sumarse al encuentro, agradecer la pronta convocatoria y prometer que se trabajará entre todos para generar “la mejor decisión posible” .

“Quería hacerme presente para agradecerles especialmente a ustedes como consejeros, a los letrados, a los empleados, el hecho de que hayan generado esta reunión conjunta sobre un tema relevante. Un tema sobre el que el Consejo ya venía trabajando y que hay muy valiosos aportes y proyectos oportunamente planteados por consejeros y consejeras algunos con mandato vigente y otros que no están más. Entonces quería agradecerles la prontitud con la que han tomado el tema. Como saben, la Corte ha hecho una propuesta que creo que tiene elementos valiosos que sin duda serán enriquecidos por la opinión de todos ustedes ”, comenzó expresando el presidente.

La sorpresiva presencia de Rosatti tuvo un doble propósito político. Primero, blindar la iniciativa de la Corte ante un posible rechazo que se gestaba por lo bajo en el Consejo. Segundo, enviar una señal de unidad hacia el interior del máximo tribunal , aplacando los rumores generados por su ausencia en la firma original del proyecto junto a sus colegas.

“Creo que hay muchos puntos de contacto entre todas las propuestas. Creo que vamos a trabajar con la opinión de las organizaciones no gubernamentales que han pedido intervención y la dinámica propia de un órgano colegiado en el que se busca permanentemente el consenso entre todos ”, dijo Rosatti.

“Quería dejar estas palabras nada más. Estoy en pleno día de acuerdo en la Corte y vuelvo (ala Palacio de Tribunales) pero quería expresarles mi agradecimiento por haber tomado el tema y haber realizado esta reunión conjunta. Vamos a trabajar y trabajar mucho para tomar la mejor decisión posible. Simplemente esto y los dejo trabajar”, cerró.

Reunión clave sobre el reglamento de concursos para magistrados

La reunión se había iniciado momentos antes encabezada por los consejeros Alberto Lugones (de Reglamentación) y María Fernanda Vázquez (de Selección). Entre los miembros presentes estaban también los consejeros Santiago Viola, representante del Ejecutivo, los jueces Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero vía zoom; los abogados Cesar Grau, Alberto Maques y Alvaro González, el académico Guillermo Tamarit y la diputada Vanesa Siley a través de zoom. La abogada Jimena La Torre se conectó por unos minutos al inicio de la reunión porque estaba por abordar un vuelo.

Al iniciar la reunión, antes de la presencia de Rosatti, Lugones dio la bienvenida y subrayó que era un “día importante para los medios”, aunque el organismo viene trabajando intensamente. En ese momento, remarcó que se va analizar con profundidad la iniciativa de la Corte y adelantó: “sin duda que es relevante una acordada que sugiere propuestas que supongo que van a ser buena. Hay gente que está de acuerdo, yo voy a trabajar sobre esa propuesta. Pero aclaro: no voy a firmar nada a libro cerrado”.