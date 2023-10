Idas y vueltas por Milei: un referente habló del futuro de JxC

Juntos por el Cambio (JxC) vive horas convulsionadas. La tensión dentro del espacio opositor, tras confirmarse el apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri a Javier Milei , vive momentos de máxima tensión. En la antesala de una eventual ruptura, las voces a favor y en contra no para de resonar, como la del diputado nacional radical Martín Tetaz , quien dejó una frase en la que sumó un nuevo capítulo de la interna. Mientras tanto, a días del balotaje , ya podes consultar dónde voto.

Martín Tetaz.jpeg Ignacio Petunchi

En declaraciones radiales, Tetaz analizó el desempeño de JxC en las elecciones generales, en las que el candidato de UP, Sergio Massa, fue el más votado. "Hay una angustia muy grande en nuestros votantes de JxC porque saben que las dos alternativas son malas. La gente tiene angustia y te dice que se va a tapar la nariz para votar a Milei y no elegir algo peor. Nosotros no podemos decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero muchos de nuestros votantes seguramente son antimassa", sostuvo el diputado este martes.