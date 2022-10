IDEA en Mar del Plata: un coloquio con mucho pasillo, debate y hasta una "bicicleteada"

Este año no será distinto. La consigna habla de una actitud proactiva: “Ceder para crecer”. Seguramente, a lo largo del evento, el “ceder para crecer” también demandará que lo hagan otros actores de la sociedad.

coloquio de idea 2022 2.jpg

A lo largo de 3 días y, como es habitual en el Sheraton Hotel, numerosos empresarios, sindicalistas, políticos (más de la oposición que del oficialismo) volverán a encontrarse en un ámbito informal. Se estima que serán más de 900 los participantes.

Siempre se dijo que lo más jugoso del Coloquio -sin desmerecer los paneles- ocurre en los coffee break, almuerzos y cenas. Es que, justamente, una de las cualidades de IDEA pasa por permitir un “terreno neutral” para conversaciones políticas entre opositores, empresarios con sindicalistas, en definitiva, charlas sinceras que no implican un compromiso formal.

Este año, estos encuentros informales fueron privilegiados: habrá almuerzos para un grupo de empresarios con Roberto Lavagna, Carlos Melconian, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Javier Milei y, por el lado del gobierno, Jorge Neme, actual secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal. Neme, quien supo estar en la jefatura de Gabinete y ahora integra el equipo que lidera Sergio Massa, podrá relatar las dificultades para gobernar cuando se participa en un gobierno de coalición.

En momentos que algunos economistas estiman que la situación económica actual es parecida a la que enfrentó el gobierno de Raúl Alfonsín, no resulta llamativo que despierte interés la participación de Héctor Torre. Se trata del autor del libro “Diario de una temporada en el quinto piso” que relata las dificultades de gobernar la Argentina, tema de suma actualidad que seguramente más de un ministro del gobierno podría suscribir.

Rosario Altgelt, presidente del 54° Coloquio de IDEA. Rosario Altgelt, presidente del 54° Coloquio de IDEA.

Torre fue desde finales de 1983 hasta comienzos de 1989 miembro del equipo económico de Juan Vital Sourrouille, durante el gobierno de Alfonsín. “El Plan austral” nuevamente vuelve a ser mencionado como una referencia ante la discusión respecto a si es necesario que el equipo económico implemente un plan de estabilización.

Encuentros

El jueves por la tarde los empresarios se tomarán un recreo y podrán elegir participar en una charla sobre la “Revolución Metaverso”; vivir una “Experiencia cervecera”; descubrir sus habilidades de cheff en la “Competencia de cocina”, catar vinos “visitando una bodega”, disfrutar el aire libre compitiendo en el “Torneo de Golf” o ser parte de la una “bicicleteada”. Eso sí, para “descansar” de la jornada intensa al final del día se lleva a cabo la tradicional fiesta organizada por HSBC. Todos estos eventos sociales cuentan con auspicios de empresas. IDEA este año cuenta con más de 146 sponsors.

Ceder

La división de los argentinos está implícita en el título de del Coloquio “Ceder para crecer” y da a entender que si todos ceden un poco es posible arribar a consensos.

Otro panel que mostrará una preocupación actual -que numerosos empresarios están trasladando sus empresas al exterior- es el que lleva por título: “La mirada de los que eligen Argentina” y disertarán Marcos Bulgheroni, CEO Pan American Energy Group, Carolina Castro, directora de Industrias Guidi, empresaria Pyme que además incursionó en la política; y Luis Pérez Companc, presidente de Molinos, Molinos Agro, Pecom y Goyaike – Grupo Pérez Companc.

La economía, como es lógico, estará presente a través de las disertaciones de Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de Eco Go Consultores; Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba; Hernán Lacunza, director de Empiria Consultores; Martín Redrado, director de Fundación Capital, Emmanuel Álvarez Agis, Socio Fundador de la Consultora PxQ (dará su exposición de manera virtual).

El ministro de Economía, Sergio Massa dejará un mensaje grabado ya que desde este miércoles participa de la Reunión Anual del FMI y el Banco Mundial.

Presentación. En la apertuta del coloquio, Javier Goñi mostró ayer el nuevo logo de IDEA. Presentación. En la apertuta del coloquio, Javier Goñi mostró ayer el nuevo logo de IDEA.

La atención empresaria también estará puesta en escuchar a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura. Desde hace décadas uno de los reclamos recurrentes de los empresarios en IDEA es la falta de reglas juego claras como asimismo la crítica a los foros judiciales laborales.

En momentos que la inflación se ubica en promedio en 6% mensual, la apertura de las paritarias concita el interés empresario, como así también, la tensión que se observa en algunos reclamos (como lo fue el sindicato de Neumáticos) temas que serán conversados por los asistentes con algunos de los sindicalistas que asistirán a IDEA como Gerardo Martínez, secretario general de UOCRA; Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA y Luis Barrionuevo (gastronómicos), entre otros. Justamente Barrionuevo, fiel a su estilo frontal recientemente dijo, “La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas” y refiriéndose a la inflación asevero: ¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, para finalmente hacer un llamado a que el gobierno convoque a empresarios y sindicalistas para frenar la inflación”, análisis que muchos empresarios comparten en off the record respecto a la actual situación del país.

Es sabido que el kirchnerismo no comulga mucho con IDEA y por esta razón el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no estará a cargo de la apertura como suele ser tradición. Tampoco habrá mucha presencia de funcionarios y aún, al cierre de esta nota, estaba en duda si el presidente Alberto Fernández concurriría el viernes.