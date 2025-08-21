Independiente: Patricia Bullrich cuestionó el operativo de seguridad y adelantó que el Estado pidió ser querellante en la causa

“No puede haber inacción policial. Si uno lleva a 800 policías a una cancha es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo", lanzó la ministra de Seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , habló luego del brutal enfrentamiento entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile en el estadio del Rojo y adelantó que el Estado argentino pidió ser querellante en la causa que investiga los incidentes.

La funcionaria habló en conferencia de prensa junto al ministro de Interior de Chile, Álvaro Elizalde , y explicó que el Estado "se va a meter en la causa" al señalar que "la Argentina no puede estar dando vueltas en el mundo por la imagen del destrozo que tuvo lugar ayer en un partido de Copa Sudamericana " y enfatizó: “Queremos que los culpables paguen, sean argentinos o chilenos. Como digo siempre: el que las hace, las paga ”.

Bullrich además cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad al señalar que tendrían que haber intervenido para impedir un "espectáculo deplorable y violento”. “No puede haber inacción policial. Si uno lleva a 800 policías a una cancha es para que actúen , no para que miren lo que está sucediendo. Eso es algo que le reclamamos a los estado provinciales que tienen la responsabilidad de la seguridad pública y concreta en las 23 provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires ”.

En línea con esta postura, consideró: “Ni bien se tiró la primera piedra, se tendría que haber actuado para evitar lo que sucedió después. Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas”.

Otra de las críticas de Bullrich estuvo dirigida a la Conmebol, liderada por Alejandro Domínguez . Según la funcionaria, parte del problema estuvo en las dudas de la organización respecto a la suspensión del encuentro. “No se sabía si se iba a suspender el partido o no. El árbitro [Gustavo Tejera] es parte del problema. Debía haber resuelto con rapidez e ineficiencia. No se hizo. Es algo que no puede volver a pasar”.

Respecto a las detenciones (97 chilenos y un argentino), la titular de Seguridad advirtió que sólo se aprehendió a hinchas visitantes aunque adelantó que "se están llevando adelante tareas de identificación de la barrabrava de Independiente, que fueron parte también del espectáculo violento que tuvo lugar al final de la jornada de ayer en Avellaneda”.

Por otro lado, la funcionaria se refirió a la situación de violencia en todas las canchas argentinas y destacó que hace años se implementó la política de "tribuna segura" que implica "verificar a todos y cada uno de los violentos que intentan entrar a las canchas" y señaló que "eso, el día de ayer, no fue una excepción. El que quiere ser jefe de la barrabrava de Independiente no pudo entrar al estadio”, destacó.

Para cerrar, aseguró que firmó un protocolo con Chile para "generar estos cambios cuando hay partidos de fútbol. Y no solamente en relación al deporte sino también en relación al crimen organizado”.

"Nos preocupa el trato que se le da a quienes están privados de la libertad", expresó el ministro chileno

A su turno, Elizalde hizo hincapié en la seguridad de los 97 chilenos que permanecen detenidos luego de los incidentes: “Estamos preocupados por sus condiciones de salud. Esperemos que reciban la mejor atención. Adicionalmente, nos preocupa el trato que se le da a quienes están privados de la libertad. A efectos de que se respeten todas sus garantías, entendemos que Argentina es una democracia, un Estado de Derecho”.

“La razón de la visita es acompañar a quienes resultaron heridos ayer y conocer en detalle la situación de los detenidos. Acá da lo mismo la nacionalidad y los clubes. La violencia es inaceptable”, sostuvo.

Finalmente, consideró que el encuentro con Bullrich va a permitir trabajar en conjunto para "redoblar nuestros esfuerzos en la erradicación de la violencia en los espectáculos deportivos". "Hay que ser categóricos. Agradezco a la ministra por su disposición para recibirnos. Fue un viaje intempestivo en virtud de la barbarie”, cerró.