Fijaron fecha para el juicio político a Julieta Makintach, la jueza involucrada en la causa Maradona

El proceso, que iniciará en noviembre, está centrado en una supuesta filmación no autorizada dentro de un tribunal de San Isidro.

La jueza Julieta Makintach será sometida a juicio político por su actuación en la causa Maradona.

La Comisión de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires fijó la fecha de inicio del proceso contra la jueza Julieta Makintach , quien intervino en la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona . La integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro será juzgada por presunto mal desempeño, luego de haber autorizado presuntamente la filmación no oficial de una serie documental -titulada Justicia Divina- durante audiencias vinculadas a ese expediente.

El debate oral comenzará el jueves 6 de noviembre, a las 9 , en el edificio anexo de la Cámara de Senadores bonaerense Alberto Ballestrini , según lo establece la notificación firmada por la jueza Hilda Kogan , presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia , quien además encabezará el jurado de enjuiciamiento.

De acuerdo con la resolución, el jury se llevará a cabo “de conformidad con el artículo 38 y concordantes de la ley 13.661”, y podría determinar la continuidad o el cese definitivo de Makintach en el Poder Judicial.

El cuerpo que intervendrá en el proceso estará presidido por Kogan e integrado por legisladores y abogados sorteados como conjueces.

Entre los representantes parlamentarios se encuentran Ariel Martínez Bordaisco (senador de la UCR–Cambio Federal), Abigail Gómez (diputada de La Libertad Avanza), Sergio Raúl Vargas (senador de Unión Renovación y Fe), María Lorena Mandagarán (senadora de la UCR–Cambio Federal) y Maite Alvado (diputada de Unión por la Patria).

Por el lado de los conjueces abogados, fueron designados Álvaro García Orsi y Pablo Agustín Ciocchini (Colegio de Abogados de La Plata), Fabián Ramón González (Morón), y María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco (Lomas de Zamora).

Los cargos que enfrenta Makintach

A la jueza se le imputa haber autorizado el ingreso de un equipo externo para registrar imágenes durante un juicio oral sin autorización formal, con el objetivo de producir una miniserie documental sobre el proceso judicial que investigaba las responsabilidades penales en la muerte de Maradona.

La acusación también sostiene que Makintach incumplió la prohibición expresa de grabar o filmar audiencias y que, además, interfirió en la labor del personal policial que intentó impedir el registro audiovisual dentro de la sala.

Por esos motivos, fue apartada de su cargo por la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses. Sin embargo, su abogado defensor, Darío Saldaño, calificó la medida como “excesiva e injustificada”, al señalar que la jueza ya se encontraba con licencia otorgada por la Suprema Corte hasta agosto, y que incluso había presentado su renuncia, pendiente de aceptación por parte del gobernador Axel Kicillof.

El episodio cobra relevancia por tratarse de una magistrada que tuvo actuación en el expediente que analizó las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años.

De confirmarse las acusaciones, el jury podría significar el fin de la carrera judicial de Makintach, quien hasta su suspensión integraba el TOC N°2 de San Isidro y subrogaba el TOC N°3 del mismo departamento judicial.