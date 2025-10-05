Giro de Patricia Bullrich: ahora defiende a José Luis Espert y valora que "habló con el corazón"







Tras los pedidos de mayor claridad, ahora la ministra de Seguridad defendió al diputado y candidato a legislador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. “Si hay algo que debemos hacer es hablarle a gente y darle todas las explicaciones", expresó en una entrevista.

Bullrich recalcula y ahora defiende a Espert: “Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”, dijo en una entrevista.

“Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”, sostuvo Bullrich en declaraciones a LN+, y agregó: “Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”.

Patricia Bullrich defendió a José Luis Espert: " Debemos hablarle a gente" La funcionaria fue de las primeras en romper el silencio y exigir mayor claridad sobre la situación. Incluso, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostraron críticos de la posición del legislador libertario.

Asimismo, Bullrich aseguró que durante las últimas declaraciones Espert aclaró su situación y remarcó que el candidato libertario "el lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”.

En ese sentido, la ministra de Seguridad enfatizó: “Si hay algo que LLA y el PRO debemos hacer es hablarle a gente y darle todas las explicaciones que la sociedad necesita”, argumentó. Por último, admitió su posición cuando el Gabinete rechazaba al legislador que competirá el próximo 26 de octubre por la composición del Congreso de la Nación. “Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó”, concluyó.