Quién es el principal sospechoso por el femicidio de Daiana Mendienta

Gustavo, alias Pino, fue la última persona que habló con Daiana antes de su desaparición. Está detenido por resistencia a la autoridad y se encuentra bajo investigación.

Gustavo, conocido como "Pino", de 55 años, es el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta , la joven de 22 años hallada asesinada de un disparo dentro de un aljibe en una zona rural cercana a Gobernador Mansilla. Los investigadores aseguran que fue la última persona que habló con ella antes de su desaparición .

“Está confirmado que la última persona con la que habló Daiana es el sospechoso de 55 años que está detenido . Hablaron por teléfono ese viernes que desapareció”, informaron los investigadores, que aún buscan el celular de la víctima.

Durante la búsqueda, la fiscal Emilce Reynoso, junto a Sergio Saliski del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, pudo reconstruir parte del vínculo entre ambos. Según las pesquisas, Daiana y Pino se conocían y podrían haber mantenido una relación sentimental.

El sospechoso tiene familia en Gobernador Mansilla y un galpón de trabajo cercano a la casa de Daiana, lo que refuerza la hipótesis de su implicación. Por el momento, está acusado de resistencia a la autoridad, aunque las fuentes judiciales anticipan que existen elementos suficientes para imputarlo por femicidio.

"Pino" había estado en contacto con Daiana poco antes de su desaparición

El domingo a la madrugada, la policía detuvo a "Pino", quien vivía a solo un kilómetro de la víctima. El jefe del Departamento de Tala, Pedro Silva, confirmó que el hombre había estado en contacto con Daiana poco antes de su desaparición.

Un día después, los agentes allanaron su galpón ubicado en Moreno y Pedro Lucero, donde secuestraron dos celulares, dos carabinas y una camioneta Hilux blanca. El procedimiento, ordenado por la jueza Silvina Graciela Cabrera, terminó con la detención de Pino, que intentó manipular un arma de fuego al ser abordado por la policía.

“Lo conocemos porque es un pueblo chico y nos conocemos todos… pero nunca uno se imagina algo así”, lamentaron las amigas de Daiana en diálogo con ElOnce.

La desaparición de Daiana

Daiana había desaparecido el viernes a las 19:45, tras comunicarse con un hombre que su familia no conocía. Salió en su Chevrolet Corsa y, minutos después, su teléfono se apagó. La policía inició una búsqueda ininterrumpida, con allanamientos, revisión de cámaras de seguridad y pericias sobre teléfonos y vehículos.

El auto de la joven fue hallado con las llaves puestas, lo que incrementó las sospechas. Finalmente, el martes, su cuerpo apareció dentro de un aljibe de 10 metros de profundidad, camuflado entre ramas, raíces y hojas.

El pozo se encontraba a 500 metros de la autovía, en una zona rural poco transitada. La autopsia confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo, cerrando una búsqueda que mantuvo en vilo a todo el pueblo.