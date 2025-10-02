Guillermo Francos también le pidió a José Luis Espert una "explicación clara" por su vínculo con Fred Machado

En la misma línea que Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete se refirió a las versiones sobre una transferencia de u$s200.000 del empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , le reclamó al diputado nacional y primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza, José Luis Espert, que brinde una “explicación clara y contundente” sobre su vínculo con Fred Machado , el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

El pedido del funcionario llega luego de que Espert evitara responder en reiteradas entrevistas sobre una presunta transferencia por u$s200.000 por parte del empresario.

En las últimas horas, Espert fue consultado al menos en nueve oportunidades sobre el supuesto pago de Machado, pero eludió la respuesta. “Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto”, se limitó a señalar en A24.

Francos, por su parte, advirtió que “no es una situación menor en el medio de una campaña electoral” y que “obviamente está siendo utilizado en ese sentido”.

Desde el Agribusiness Forum 2025 de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), sostuvo que Espert “tiene que dar una explicación clara y contundente sobre el tema”.

El funcionario agregó que no considera que el economista deba dar un paso al costado, “salvo que diga que tiene algún tipo de responsabilidad, aunque no creo que la tenga”. De todas formas, insistió en que debe “salir de esta situación con una aclaración para la opinión pública”.

Patricia Bullrich le pide a Espert que "conteste claro"

En una línea similar a la de Francos había hablado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en primera instancia aseguró que "hace falta una explicación" del candidato a diputado por La Libertad Avanza y si bien luego el propio Espert afirmó que había aclarado las cosas, la funcionaria volvió a pedir que "contestara claro".

"Nosotros tenemos una vara altísima, por eso el voto liberal exige respuestas. El voto kirchnerista no las exige, que roben, roben y roben. Pero nosotros tenemos que ser claros con la sociedad", afirmó la ministra.

En su análisis de la situación de Espert, Bullrich explicó que el "la forma en que el kirchnerismo toma los temas y los introduce en la agenda es una estrategia de inteligencia" ya que "cuenta un relato que no es exactamente lo que pasa".

Sin embargo, al ser consultada en el canal A24 por la explicación que dio el candidato de LLA, Bullrich sostuvo que Espert tuvo una posición "un poco cerrada al no decir exactamente las cosas que sucedieron”.

“Cuando uno no tiene nada que esconder lo mejor es hablar y decir las cosas", ahondó la funcionaria. "Machado fue procesado en 2021, no antes. Puede modificarse el estatus de la extradición, pasaría a ser estafa y no narcotráfico”, sentenció.