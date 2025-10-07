El Gobierno anunció la creación del Centro Nacional Antiterrorista

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el organismo tendrá la tarea de coordinar y articular políticas para la defensa de amenazas terroristas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , anunció este martes la creación de un Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un nuevo organismo destinado a coordinar y articular las políticas de prevención y respuesta ante amenazas terroristas. Funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

El CNA “ viene a cerrar una brecha histórica: la falta de coordinación entre organismos del Estado para prevenir y responder ante el terrorismo . Esta es una deuda pendiente que hoy empezamos a saldar”, anunció Bullrich en una conferencia de prensa.

Según explicó la funcionaria, el nuevo organismo estará bajo la órbita de la SIDE, pero su brazo operativo responsable de activar protocolos y coordinar fuerzas federales en todo el país será el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Uno de los puntos centrales del plan del CNA será agrupar y organizar toda la información sobre organizaciones y actividades terroristas que están desperdigadas en diferentes segmentos estatales.

En esta línea, tendrá a su cargo el análisis del “Ciclo Terrorista”, que abarca las etapas de propaganda, radicalización, reclutamiento, logística, financiamiento, planificación y ejecución.

El CNA estará integrado por representantes de la SIDE, los Ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Justicia, Interior y Economía, además de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones.

La fecha para anunciar este proyecto no fue casual. “Hoy, 7 de octubre, a dos años del brutal ataque terrorista de Hamás en Israel, presentamos el Centro Nacional Antiterrorista. Elegimos este día para dejar en claro que la Argentina no va a permanecer indefensa frente a amenazas terroristas”, explicó Bullrich.

Javier Milei instruyó a la Cancillería para avanzar con la extradición de Fred Machado a EEUU

La Oficina del Presidente informó este martes que el Gobierno Nacional cumplirá con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró procedente la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de una causa por delitos federales.

Según el comunicado, el Presidente instruyó a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete a "instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios" para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto en la ley.

Machado está acusado en territorio estadounidense de participar en maniobras vinculadas con el lavado de activos y el narcotráfico, dentro de una investigación más amplia sobre delitos financieros y crimen organizado.

En el texto oficial, la Casa Rosada remarcó que la República Argentina "ratifica su compromiso en la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado, para desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional".