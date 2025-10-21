SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de octubre 2025 - 09:18

Insultos y repudio a Federico Sturzenegger en su llegada a La Pampa

El funcionario viajó para acompañar al candidato local a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier. El repudio fue extendido a toda la comitiva que aterrizó en el aeropuerto de Santa Rosa.

Sturzeneggeer insultado

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue repudiado en su llegada al aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa. El funcionario viajó el lunes a la noche para acompañar el cierre de campaña del candidato de La Libertad Avanza local, Adrián Ravier, de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

Sturzenegger insultado

Noticia en desarrollo-.

