El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue repudiado en su llegada al aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa. El funcionario viajó el lunes a la noche para acompañar el cierre de campaña del candidato de La Libertad Avanza local, Adrián Ravier, de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.
21 de octubre 2025 - 09:18
Insultos y repudio a Federico Sturzenegger en su llegada a La Pampa
El funcionario viajó para acompañar al candidato local a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier. El repudio fue extendido a toda la comitiva que aterrizó en el aeropuerto de Santa Rosa.
Sturzenegger viajó a La Pampa por un acto de campaña y fue insultado a su llegada al aeropuerto
Noticia en desarrollo-.
