Insultos y repudio a Federico Sturzenegger en su llegada a La Pampa

El funcionario viajó para acompañar al candidato local a diputado nacional por La Libertad Avanza, Adrián Ravier. El repudio fue extendido a toda la comitiva que aterrizó en el aeropuerto de Santa Rosa.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue repudiado en su llegada al aeropuerto de Santa Rosa, La Pampa. El funcionario viajó el lunes a la noche para acompañar el cierre de campaña del candidato de La Libertad Avanza local, Adrián Ravier, de cara a las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.