Federico Sturzenegger viajó a La Pampa por un acto de campaña y fue insultado a su llegada al aeropuerto

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado viajó a Santa Rosa para respaldar al candidato libertario Adrián Ravier.

Federico Sturzenegger fue repudiado en su arribo a La Pampa. Coloquio IDEA

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, llegó este jueves a La Pampa para acompañar el cierre de campaña de Adrián Ravier, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Su arribo al Aeropuerto de Santa Rosa estuvo marcado por un clima tenso, cuando un grupo de personas lo recibió con insultos y gritos de repudio.

Sturzenegger fue recibido por Ravier y por el diputado nacional del PRO, Martín Ardohain, quien hoy integra la alianza con La Libertad Avanza en la provincia. Ambos acompañaron al funcionario nacional, que también fue increpado por parte de los presentes en el aeropuerto pampeano.

Sturzenegger La Pampa Federico Sturzenegger fue recibido con insultos en su llegada a La Pampa. El ministro participó del acto de cierre que se desarrolló en la Rural de Santa Rosa, donde brindó un discurso en apoyo al economista libertario. Ravier, a través de sus redes sociales, agradeció la visita de Sturzenegger y destacó las medidas impulsadas por su cartera: “Gracias @fedesturze por acompañar este cierre de campaña, por las múltiples desregulaciones, por sumar vuelos a La Pampa y por recuperar el aeropuerto de General Pico”, escribió.

Gracias @fedesturze por acompañar en este cierre de campaña, por las múltiples desregulaciones, por sumar 4 vuelos semanales a La Pampa, por recuperar el aeropuerto de General Pico, donde radica el norte productivo de la provincia! Te esperamos con los brazos abiertos! — Adrian Ravier (@AdrianRavier) October 16, 2025 Desde las 18 horas comenzaron a llegar asistentes al evento, que tuvo lugar en un salón ubicado sobre la avenida Spinetto. Según informaron periodistas de La Arena, el ingreso fue limitado a quienes se inscribieron previamente mediante un formulario, y no se permitió el registro de fotos ni videos dentro del recinto.

El acto marca el último esfuerzo de campaña de Ravier, quien busca consolidar el voto libertario en una provincia históricamente dominada por el peronismo, con el respaldo directo del Gobierno nacional y de una de sus figuras más cercanas al presidente Javier Milei.

SADAIC acusó a Federico Sturzenegger de "abuso de poder" por sus comentarios sobre derechos de autor La Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) calificó como un "abuso de poder" las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, luego de que este comentara la gestión de la asociación en redes sociales. En su comunicado, SADAIC subrayó que el uso de música no es gratuito, ya que cada obra tiene un titular que debe ser remunerado. Según la entidad, Sturzenegger omitió considerar que el artículo 35 del Decreto 765/2024 establece que todo beneficio, directo o indirecto, derivado de la utilización de música, implica una obligación de pago a los autores y compositores. La organización recordó que espacios comerciales, como salones de fiesta o locales que ofrecen música en eventos privados, ejercen una actividad lucrativa y, por lo tanto, deben compensar a los titulares de las obras. "Nadie puede beneficiarse con el uso gratuito de una obra intelectual. Esto violaría el derecho de propiedad intelectual reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional", advirtió SADAIC. Además, la entidad sostuvo que las declaraciones del Ministro podrían convalidar una transferencia de ingresos desde los autores a los sectores empresariales que se benefician con el uso de música sin compensación, y reafirmó que seguirá reclamando la defensa plena de los derechos de los creadores. STURZENEGGER ABUSO DE PODER @fedesturze El Ministro Sturzenegger comete un nuevo error en su tweet en el que refiere la problemática vinculada a la gestión de SADAIC. El uso de música no es gratuito ya que la obra musical tiene un dueño que es el autor/compositor. El ministro… — Sadaic (@Sadaic_Oficial) October 17, 2025

El Ministro Sturzenegger comete un nuevo error en su tweet en el que refiere la problemática vinculada a la gestión de SADAIC.



El uso de música no es gratuito ya que la obra musical tiene un dueño que es el autor/compositor.

El ministro… — Sadaic (@Sadaic_Oficial) October 17, 2025