Aumentan los colectivos en la Provincia de Buenos Aires desde noviembre 2026: a quiénes alcanza la suba + Agregar ámbito en









Los usuarios deberán revisar nuevos valores según la distancia recorrida, jurisdicción correspondiente y línea utilizada.

Viajar en colectivo tendrá nuevos valores durante noviembre en distintos puntos del AMBA. Magnific

Viajar en transporte público será más caro durante el ante último mes del año. Los nuevos cuadros tarifarios de las líneas de colectivos contemplan distintos porcentajes según la jurisdicción y el servicio utilizado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los importes también cambian según la distancia recorrida, por eso, antes de viajar es mejor identificar qué autoridad tiene a cargo la línea y cuál es el tramo correspondiente.

La actualización tarifaria cambia según la jurisdicción y la distancia recorrida. Cómo se calculó el nuevo aumento en el boleto de colectivo Las líneas que se encuentran bajo la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires van a tener una actualización del 4% en el ante último mes del año. El mecanismo usado para definir estas subas mensuales se basa en la evolución de la inflación y suma un adicional del 2%.

En el caso bonaerense, además, interviene una variable por la evolución de los combustibles, esta es la razón por la qué el porcentaje puede diferir respecto del aplicado en la Ciudad de Buenos Aires.

La medida alcanza a las líneas de jurisdicción provincial, identificadas principalmente con numeraciones desde el 200 en adelante. Por el otro lado, los colectivos que circulan íntegramente dentro de CABA tendrán una actualización del 3,9%.

Los nuevos cuadros definen importes diferentes para cada tramo del viaje. Mariano Fuchila Cuánto saldrá el boleto en Provincia desde noviembre 2026 Con la actualización del 4%, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasa de $1.215,09 a $1.263,69. Para quienes tengan la SUBE registrada, los nuevos valores quedan así: de 0 a 3 kilómetros: $1.263,69

de 3 a 6 kilómetros: $1.421,65

de 6 a 12 kilómetros: $1.579,60

de 12 a 27 kilómetros: $1.895,54

más de 27 kilómetros: $2.228,52 El valor final depende tanto de la extensión del recorrido como de la jurisdicción de la línea usada. La actualización empieza a regir durante noviembre y vuelve a modificar el costo mensual del transporte para quienes utilizan diariamente colectivos provinciales.