Roberto Baradel ganó las elecciones de la CTA-T y sucederá a Hugo Yasky + Agregar ámbito en









La Lista 10 superó el 95% de los votos en el recuento parcial. Daniel Catalano y Edgardo Llano acompañarán al dirigente de SUTEBA como adjuntos.

Roberto Baradel encabezó la Lista 10 - Más CTA, que se impuso en todas las provincias y regionales, según el escrutinio parcial.

Roberto Baradel será el nuevo secretario general de la Central de las y los Trabajadores de la Argentina (CTA-T). La Lista 10 - Más CTA, que encabezó el dirigente de SUTEBA, se impuso en todas las provincias y regionales del país, según el escrutinio parcial difundido por la organización.

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Con más del 90% de las mesas escrutadas, la lista superó el 95% de los votos contabilizados. La central informó que se habilitaron más de 2.600 mesas en todo el territorio nacional y que la jornada se desarrolló con normalidad. El resultado difundido corresponde al recuento parcial.

El triunfo marca un cambio en la secretaría general, aunque Hugo Yasky seguirá integrando la conducción nacional. El diputado, que hasta ahora encabeza la CTA-T, quedará al frente de la Secretaría de Acción Política.

Baradel compartirá la conducción con Daniel “Tano” Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Ambos ocuparán las secretarías generales adjuntas.

La nueva cúpula reunirá así a representantes de los gremios docente, estatal y aeronáutico. A ese equipo se sumará Yasky desde su nueva función, tras dejar el cargo que asumirá Baradel.

Hugo Yasky dejará la secretaría general y continuará en la conducción nacional al frente de la Secretaría de Acción Política. La palabra de Roberto Baradel tras el triunfo En sus primeras declaraciones tras conocerse el resultado, Baradel destacó que llegó al cargo por el voto directo de los trabajadores. Definió la tarea como un desafío y dijo que era “un honor suceder a Hugo Yasky al frente de esta Central”. El dirigente también señaló que pondrá el respaldo electoral al servicio de la organización sindical y del fortalecimiento de la unidad de los trabajadores. En su mensaje, cuestionó la política de ajuste del Gobierno nacional y sostuvo que la CTA-T buscará contribuir a la construcción de una alternativa política. Por su parte, la central destacó la participación de los afiliados en la organización, la fiscalización y el recuento de los votos. En el comunicado firmado por Yasky y el secretario de Comunicación, Enrique Rositto, la CTA-T ratificó que la nueva etapa tendrá como prioridades la movilización federal y la defensa de los derechos laborales.