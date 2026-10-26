Vaca Muerta: empresas logísticas se preparan para acompañar el salto energético

El crecimiento de la producción abre oportunidades para proveedores de infraestructura, transporte y equipamiento. Daniel Dreizzen, Romina Parquet y Anahí Llanos coinciden en que el financiamiento, la previsibilidad y la eficiencia logística serán claves para transformar el potencial energético en desarrollo industrial.

Logística para Vaca Muerta: Desde el transporte internacional y la construcción modular hasta los talleres móviles, las empresas buscan mejorar la eficiencia operativa para acompañar el crecimiento de la producción energética.

La Argentina tiene la oportunidad de convertir sus recursos energéticos en una plataforma de desarrollo industrial, pero el salto de producción que proyecta Vaca Muerta requerirá mucho más que inversiones en pozos y plantas. Infraestructura, transporte, financiamiento, disponibilidad de equipos y coordinación entre proveedores serán determinantes para acompañar el crecimiento sin sumar costos ni demoras a los proyectos.

Ese fue uno de los ejes de la exposición “Energía en Argentina y el Mundo”, que brindó Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy y presidente de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) , durante AOG Patagonia 2026 en Neuquén . Su diagnóstico combina una oportunidad de escala global con una condición central: construir un entorno que permita ejecutar las inversiones y desarrollar una cadena de valor competitiva.

“En un mundo donde la energía es poder, la Argentina podrá desarrollarse transformando sus recursos en valor” , sostuvo. Para conseguirlo, enumeró cuatro condiciones: previsibilidad y confianza contractual, articulación entre los actores, una cadena de valor competitiva e inteligente y capacidad de ejecución.

Dreizzen presentó escenarios en los que la producción argentina podría alcanzar los 2,2 millones de barriles diarios de petróleo y unos 300 millones de metros cúbicos de gas por día . Pero esa expansión demandaría inversiones superiores a los u$s30.000 millones anuales, frente a un nivel actual que ubicó en torno a los u$s20.000 millones.

Daniel Dreizzen: El director de Aleph Energy y presidente de la Comisión de Planeamiento y Análisis Económico del IAPG planteó que el salto energético exige financiamiento, infraestructura y una cadena de proveedores capaz de competir y exportar servicios.

“¿Qué hace falta para que esto suceda? Plata. Mucha, mucha plata” , resumió. El financiamiento, explicó, no depende solamente de los precios internacionales: también está condicionado por las variables económicas locales. En petróleo, Aleph Energy trabaja con escenarios de WTI de u$s50, u$s70 y u$s90 por barril.

El consultor consideró que una Argentina sin cepo, con un riesgo país comparable al de otras economías latinoamericanas y una carga fiscal razonable podría impulsar un escenario de mayor desarrollo. En ese punto, advirtió que las condiciones de competitividad deben alcanzar también a las pequeñas y medianas empresas, y no quedar limitadas a los grandes proyectos que acceden al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “Para las pymes, para todos nosotros, los humanos”, expresó al plantear la necesidad de extender esas condiciones al conjunto de la economía.

La logística ocupa un lugar central en esa ecuación. El movimiento de arena, áridos, equipos e insumos exige resolver limitaciones de transporte e infraestructura vial, además de necesidades de agua, energía y vivienda. Dreizzen planteó avanzar con proyectos ferroviarios que permitan mejorar el abastecimiento de Vaca Muerta y aprovechar las conexiones con Río Negro para transportar insumos y otros productos.

A la vez, señaló que el crecimiento puede generar tensiones financieras para los proveedores: ganar un contrato obliga a incorporar maquinaria, camiones y tecnología, mientras los gastos deben afrontarse antes de cobrar. “Algunas empresas están pagando a 60, 90 o más días”, advirtió. Por eso, sostuvo que las asociaciones entre compañías, la incorporación de talento y tecnología y el acceso al capital de trabajo serán fundamentales para ganar escala.

Su propuesta apunta a superar la lógica de abastecer proyectos individuales y construir capacidades industriales duraderas. “¿Por qué no generar plataformas industriales? Que esto no sea sólo proyectos energéticos, petroleros, sino plataformas industriales de más largo plazo”, planteó. La oportunidad, en su visión, consiste en aprovechar la experiencia adquirida en Vaca Muerta para desarrollar proveedores capaces de exportar bienes y servicios a otros mercados.

CIMC Wetrans: infraestructura y soluciones integradas

Esa necesidad de integrar capacidades industriales y logísticas aparece en la estrategia de CIMC Wetrans Argentina, compañía que combina el portafolio industrial de un holding de origen chino con la experiencia operativa de Delfin Group en el país.

La firma cuenta con 21 años de trayectoria en transporte internacional marítimo, aéreo y terrestre, transporte nacional y despacho de aduana, además de servicios vinculados con seguros, certificaciones y otras gestiones de comercio exterior. El grupo internacional reúne 30 unidades de negocios y busca ampliar su integración en Argentina.

Según contó Romina Parquet, uno de los principales focos de interés en la AOG patagonia fue la posibilidad de integrar diferentes soluciones dentro de un mismo proyecto.

Durante AOG Patagonia 2026, la empresa presentó soluciones para energía, minería e infraestructura, entre ellas contenedores marítimos y especiales, sistemas de almacenamiento, tanques industriales, equipos para el transporte de gases y líquidos y construcción modular industrial.

Romina Parquet, CEO de CIMC Wetrans Argentina, destacó que las necesidades de los clientes están evolucionando junto con la escala de los proyectos. “Hoy las compañías no buscan solamente comprar un producto. Necesitan proveedores capaces de ofrecer soluciones completas, con capacidad de fabricación, ingeniería, logística, instalación y servicio local”, afirmó.

La ejecutiva identificó una demanda concreta de eficiencia, reducción de tiempos y previsibilidad. Las empresas necesitan desarrollar infraestructura con rapidez, optimizar costos operativos y contar con proveedores capaces de responder a proyectos de distintas dimensiones. En ese contexto, las soluciones modulares y el equipamiento especializado ganan protagonismo.

“La verdadera competitividad está en ofrecer una solución integral, confiable y ejecutable”, señaló Parquet, quien considera que la combinación de tecnología, capacidad industrial, logística y conocimiento del mercado local puede marcar una diferencia.

La integración con las fábricas de CIMC en China permite trabajar sobre los requerimientos técnicos de cada cliente y acompañar las distintas etapas de una operación, desde la fabricación hasta la nacionalización, adaptación y entrega final. Sin embargo, la ejecutiva remarcó que la estrategia no se limita a importar equipamiento. “No se trata solamente de importar productos fabricados en China. Se trata de integrar tecnología internacional con mano de obra, proveedores e insumos nacionales”, explicó.

Romina Parquet: La CEO de CIMC Wetrans Argentina destacó la demanda de soluciones integrales que combinen fabricación internacional, logística, ingeniería y servicios locales para acelerar los proyectos energéticos.

"Detectamos una demanda muy clara de eficiencia, reducción de tiempos, previsibilidad y soluciones que permitan acelerar la ejecución de inversiones", admitió en una charla con Comex. Y agregó: "Las empresas necesitan desarrollar infraestructura rápidamente, optimizar costos operativos y contar con proveedores que puedan responder a proyectos de diferentes escalas. También observamos un interés creciente por soluciones modulares, equipamiento especializado y sistemas de almacenamiento y transporte para la industria energética. Creo que el mercado está evolucionando hacia un modelo donde ya no alcanza con ofrecer un producto competitivo en precio".

De cara a 2027, la compañía busca profundizar su participación en energía, minería, logística e infraestructura, con oportunidades en construcción modular, almacenamiento y transporte especializado. "Durante muchos años desarrollamos una sólida experiencia en comercio internacional, transporte y logística. Esa experiencia nos permitió entender que el verdadero valor no estaba solamente en trasladar mercadería, sino en participar de toda la cadena de soluciones que necesita un cliente", afirmó.

En esa línbea, reveló que hoy en la empresa integraron la capacidad industrial global de CIMC con la estructura operativa, logística y comercial de Delfin Group en Argentina. "Esto nos permite acompañar proyectos desde su origen, trabajando con las fábricas en China, hasta su nacionalización, transporte, adaptación y entrega final", recalcó.

Para Parquet, el objetivo es desarrollar negocios sostenibles y relaciones comerciales de largo plazo, en un mercado que demanda cada vez más capacidad de ejecución. "Argentina enfrenta desafíos importantes en infraestructura de transporte, conectividad, capacidad operativa, procesos aduaneros y coordinación de las distintas etapas de la cadena logística. En proyectos industriales de gran escala, una demora logística puede afectar significativamente los costos y los cronogramas de ejecución. Por eso considero fundamental avanzar hacia una logística cada vez más integrada, profesionalizada y eficiente. También creo que debemos trabajar en una mayor articulación entre el sector público y privado", recalcó en Neuquén.

Galeón Logistics: conectar los proyectos con el mundo

Desde Córdoba, Galeón Logistics Solutions trabaja sobre otro eslabón de la cadena: la planificación y coordinación de operaciones de comercio exterior. Sus servicios abarcan transporte internacional marítimo, aéreo y terrestre, operaciones multimodales, courier, gestión aduanera, consultoría y distribución de última milla.

La empresa cuenta con bases de recepción en Estados Unidos y China, una base operativa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y una red global de agentes a través de la World Cargo Alliance (WCA), que reúne más de 13.000 oficinas en 197 países.

Anahí Llanos: La ejecutiva de Galeón Logistics Solutions señaló que el estado de las rutas, los costos de transporte y la falta de conexiones aéreas internacionales de carga hacia Neuquén son desafíos para el abastecimiento de Vaca Muerta.

Anahí Llanos, líder en comercialización y ejecutiva de cuentas de Galeón Logistics Solutions, destacó que la participación en AOG Patagonia permitió acercarse a las necesidades de la industria energética e identificar nuevas oportunidades comerciales.

“Entendemos que detrás de cada operación logística existen procesos productivos que no pueden detenerse y que requieren soluciones eficientes, ágiles y planificadas”, afirmó. Y resumió la relación entre transporte y rentabilidad con una frase: “La productividad de los pozos y la construcción de nuevos viaductos se miden en tiempo, y ese tiempo en rentabilidad para las operadoras”.

Entre las oportunidades de negocio mencionó el abastecimiento internacional de maquinaria, equipos, repuestos y tecnología, además del transporte de cargas especiales y sobredimensionadas para proyectos como la construcción de nuevos gasoductos.

Pero también señaló obstáculos concretos: las rutas nacionales, el transporte para grandes proyectos, los costos y la falta de conexiones aéreas internacionales de carga hacia Neuquén. "Hay limitaciones de infraestructura, tanto el mal estado de las rutas nacionales como la disponibilidad de transporte terrestre para grandes proyectos, las distancias e incremento de costos cuando nos alejamos de los principales puertos de ingreso al pais y la falta de conexiones aéreas internacionales de carga hacia Neuquén", subrayó Llanos.

Frente a ese panorama, Galeón busca utilizar su red internacional y su experiencia en comercio exterior para optimizar costos y reducir tiempos. “Vaca Muerta necesita una logística estratégica, integrada y competitiva que acompañe el ritmo de las inversiones y conecte a la industria argentina con el mundo”, sostuvo la ejecutiva cordobesa.

Anahí Llanos y Noelia Daniele, gerenta de operaciones de Galeón Logistics Solutions, en la AOG Patagonia 2026.

Camionetas preparadas para trabajar en el yacimiento

La eficiencia logística también se define en las operaciones cotidianas, donde un viaje innecesario hasta una base puede traducirse en horas perdidas. En ese segmento trabaja Lanstar, empresa de ingeniería australiana que diseña y fabrica cajas de carga, canopies y carrocerías industriales de aluminio para flotas livianas de trabajo.

Aunque no participó de AOG Patagonia 2026, Lanstar lanzó en paralelo sus soluciones para los sectores de oil & gas, minería, energía, industria y agro. Desde su llegada a la Argentina en 2023, equipó más de 30 camionetas que operan en la Patagonia.

Su línea incluye el F-Canopy, que transforma una pickup en un taller móvil con herramientas y enrolladores de mangueras para aceite y grasa; el P-Canopy, que combina almacenamiento cerrado y caja abierta, con opciones de compresor, inversor y tanques; y el T-Canopy, pensado para transportar caños, perfiles, escaleras y tambores. También ofrece el S-Tray, una caja plana con laterales rebatibles; el F-Trailer, un tráiler de doble eje, y las fundas de asiento Protekka, diseñadas para trabajo pesado.

El equipamiento se fabrica en aluminio de alta resistencia, que pesa aproximadamente un tercio que el acero y no se oxida. Además, se monta sobre un chasis propio que permite trasladarlo a otra camioneta cuando se renueva el vehículo. Según la compañía, sus unidades se entregan homologadas ante la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

“Cuando llegamos en 2023 vimos que en la Argentina la camioneta se pensaba solo como transporte y no como una herramienta de trabajo. Hoy nuestras unidades están en los sectores más exigentes, lo que nos confirma que el producto funciona acá”, señaló Fraser Cowley, integrador de Lanstar para América Latina.

Las experiencias de estas empresas reflejan que la logística de Vaca Muerta abarca desde los grandes proyectos de infraestructura hasta el abastecimiento internacional y los equipos que trabajan en cada yacimiento. La oportunidad es acompañar el crecimiento energético con menos demoras, costos más eficientes y proveedores capaces de integrar tecnología, servicios y conocimiento local. Para Dreizzen, el desafío final es que esa expansión no quede limitada a la producción de hidrocarburos, sino que permita construir una plataforma industrial con capacidad de competir también fuera de la Argentina.