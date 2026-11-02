Paritaria de transporte: UTA apuntó contra las empresas y pidió al Estado que intervenga "para garantizar la paz social" + Agregar ámbito en









El gremio que conduce Roberto Fernández acusó a las patronales de tratar a los empleados "como esclavos". Además, denunció prácticas extorsivas al ofrecer aumentos por debajo de la inflación.

El gremio busca negociar una recomposición salarial por encima de la inflación acumulada. Mariano Fuchila

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) cargó contra los dueños de las empresas de transporte de pasajeros y los acusó de tratar a sus trabajadores "como esclavos" por ofrecer una recomposición salarial por debajo de la evolución de la inflación. Asimismo, tildaron a la cámara patronal de utilizar "mecanismos extorsivos" al no acceder a negociar un aumento superior y exigieron al Estado que intervenga.

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El gremio que a nivel nacional conduce Roberto Fernández emitió un duro comunicado en el que apunta contra los empleadores por actuar como "patrones de estancia" que buscan imponer condiciones de manera unilateral en la mesa de negociación paritaria, donde tanto el gremio como las empresas discuten por la actualización de los salarios de los choferes.

"No podemos ni debemos volver a que las decisiones paritarias la tomen empleadores que actúan como anacrónicos "patrones de estancia", que tratan a sus trabajadores como esclavos. No señor", expresaron desde la UTA este lunes por la tarde en un mensaje en el que llamaron al Estado a resolver "de manera imparcial" la disputa sectorial como árbitro que fija e impone las reglas siguiendo la ley.

DIGNIDAD EN LOS SALARIOS



No podemos (ni debemos volver), a que las decisiones paritarias las tomen empleadores que actúan como anacrónicos “patrones de estancia”, que tratan a sus trabajadores como esclavos.



El Estado es quien fija e impone reglas. pic.twitter.com/XaPs4Cdxxp — Lista Celeste y Blanca de los Trabajadores UTA (@CeleyBlancaUTA) November 2, 2026 El trasfondo de la discusión es sobre la oferta salarial que las patronales elevaron a la UTA en las últimas horas. El gremio expresó su malestar por la cifra que, según informaron, se ubica por debajo de la inflación acumulada y proyectada. Afirmaron además que la instancia de acuerdo "no constituye negociación alguna, sino una imposición" ya que las empresas elevaron la propuesta bajo el criterio de "es esto o nada".

En el comunicado, descargaron munición pesada al afirmar que la propuesta "no deja de ser un mecanismo extorsivo, ya que este "es esto o nada", es arrojar a los trabajadores al empleo precario o directamente al desempleo. Queremos trabajar, pero nuestro salario debe ser superior a lo que llaman línea de pobreza o salario de subsistencia, nos acercamos a una versión moderna de la esclavitud".

SIN SALARIOS DIGNOS NO SE GARANTIZA LA PAZ SOCIAL pic.twitter.com/I5fHsTRTBH — Lista Celeste y Blanca de los Trabajadores UTA (@CeleyBlancaUTA) November 2, 2026 A continuación citaron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para resaltar el derecho de toda persona a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana. En Argentina, estos convenios y tratados "poseen jerarquía supralegal o constitucional" que obligan al Estado y a la jurisprudencia a resguardarlos. El gremio que lidera Fernández sostuvo que la pauta salarial actual "no alcanza a conformar un salario ni suficiente ni digno para sostener a nuestras familias". Y cuestionaron la postura intransigente de las empresas: "Cuando no hay negociación y diálogo, la imposición de un sector sobre el otro se convierte en un mecanismo extorsivo". Sobre el final del comunicado llamaron al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaria de Trabajo a que tome "cartas en el asunto" y que haga uso de las herramientas del Estado "para evitar que esta "cancha inclinada", se incline aún más, en beneficio de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores". "Sin salarios dignos no se garantiza la paz social", cerraron.

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