Quién es Manuel Quintar, el diputado libertario dueño del Cybertruck de Tesla

El legislador es oriundo de Jujuy y responde a Karina Milei. En su provincia está vinculado al rubro de la salud junto a su familia.

Como legislador, Quintar responde al sector de LLA que comanda la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.

El nombre del diputado de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar comenzó a circular en las últimas horas luego de que asistir a una sesión con un Cybertruck de la marca Tesla . El funcionario, que se autodefine como abogado y deportista, es oriundo de Jujuy y llegó al Congreso en diciembre de 2023, luego del triunfo del presidente Javier Milei .

Opositor a la gestión de Carlos Sadir , heredero del radical Gerardo Morales , Quintar busca posicionarse en la disputa por la gobernación en 2027 y también es un empresario ligado al sector de la salud.

En su provincia, administra clínicas y obras sociales privadas, además de manejar el sanatorio Los Lapachos en San Salvador de Jujuy junto a su familia. En paralelo, es aficionado al motociclismo y participó de distintas competencias, como el Campeonato Enduro o el Salteño-Jujeño 2026.

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Como legislador, responde al sector de LLA que comanda la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y suele ser ubicado como un adversario interno del senador Ezequiel Atauche, cercano al asesor Santiago Caputo.

Previo a LLA, Quintar pasó por las filas del PJ e incluso fue candidato a legislador provincial en las elecciones locales del 2021. Ocupó el décimo primer lugar de la lista del sector que lideraba Rubén Rivarola.

En el entorno del diputado le quitaron relevancia al hecho de que haya ido al Congreso en un vehículo de lujo. No obstante, otros integrantes del elenco oficial se notaron incómodos y marcaron que es momento de dar señales de austeridad, sobre todo, porque el Gobierno sufre hace dos meses un desgaste ante la opinión pública por el caso de Manuel Adorni, investigado en la Justicia por supuesto enriquecimiento ilícito.

El Cybertruck del diputado libertario no puede circular y vuelve en grúa a Jujuy

La camioneta de Quintar fue retirada mediante una grúa debido a que no contaba con patente habilitante para circular, momentos luego de que el legislador llegara al Congreso con la pickup eléctrica valuada en alrededor de u$s126.000, uno de los modelos más exclusivos y llamativos del mercado automotor internacional.

Según trascendió desde el ámbito parlamentario, el vehículo no pudo permanecer estacionado dentro del edificio legislativo y posteriormente fue removido para ser trasladado nuevamente hacia la provincia de Jujuy. “No: desde Miami”, ironizaron al referirse al origen de la camioneta.

Tesla Cybertruck 1 En el entorno del diputado le quitaron relevancia al hecho de que haya ido al Congreso en un vehículo de lujo. No obstante, otros integrantes del elenco oficial se notaron incómodos.

Cómo es el Cybertruck de Tesla, el super auto que tienen Coscu, Barby Franco y un diputado de la LLA

El Tesla Cybertruck se consolidó como uno de los vehículos más innovadores del mercado automotor en los últimos años. Con su diseño futurista, estructura moderna y motor 100% eléctrico, la pickup de Tesla apunta a combinar rendimiento, tecnología y autonomía en un solo producto.

En abril de 2026, el modelo continúa posicionándose en el segmento de las camionetas eléctricas premium en Estados Unidos, con distintas versiones que se diferencian en la potencia, la autonomía y el precio. Además, los incentivos fiscales y opciones de financiamiento influyen directamente en el costo final para los consumidores.

Más allá de su diseño distintivo, el Cybertruck se destaca por sus especificaciones técnicas, que lo ubican entre las pickups más avanzadas del mercado. En términos de aceleración, el rendimiento cambian dependiendo de la versión:

Dual Motor y Premium: de 0 a 96 km/h en 4,1 segundos

Cyberbeast: de 0 a 96 km/h en 2,6 segundos

La capacidad de remolque también es uno de sus puntos más fuertes. Parte de los 3400 kg en la versión base y puede alcanzar casi 5000 kg en las variantes de gamas superiores, lo que lo convierte en una opción apta tanto para uso urbano como para tareas más exigentes. En cuanto a autonomía, uno de los aspectos más valorados en los vehículos eléctricos, los valores estimados son: