Interna de JxC redobla tensión

En la misma jornada, Horacio Rodríguez Larreta, quien dio un discurso de apertura de sesiones en la Legislatura porteña, aportó confusión.

El jefe porteño, en su presentación habló casi como candidato refiriéndose a “todos los argentinos”, apuntando al Gobierno nacional y remarcando su idea de consenso y contra la grita. Pero, unas horas más tarde también se fue del recinto junto con el PRO.

De la Coalición Cívica marcaron sus diferencias no aprobando esa actitud de retirada y también desde el radicalismo, socio mayor del PRO, que busca hacer valer su aporte a las adhesiones que recibió Juntos por el Cambio en las elecciones del año pasado.

Entre los aspirantes a postulaciones mayores, Facundo Manes también habló de la interna después de los episodios.

El neurocientífico consideró que “la antinomia entre halcones y palomas en la oposición distrae lo importante”.

Sobre el discurso del Presidente, Manes, ayer ante las radios dijo que “la sociedad y la dirigencia estaba esperando lo que necesita la Argentina, no sólo un acuerdo con el Fondo, sino también un plan económico y de desarrollo”.

“No vi ninguna visión estratégica, sino una desconexión con la realidad importante. Hace años, décadas que venimos emparchando”, sostuvo el diputado.

Acerca de la situación interna de la alianza Juntos por el Cambio señaló que “lo que veíamos en la coalición de 2015-2019 fue un solo partido dominante. En las últimas elecciones, el voto no PRO sacó a nivel nacional casi la mitad del voto. Hoy la oposición ya no es sólo de un color y eso es bueno”.

Sobre el portazo del PRO en el Congreso dijo que “la antinomia entre halcones y palomas en la oposición distrae de lo importante. Lo que estamos decidiendo es si tenemos una oposición o una proposición”.

“Podemos tener la mejor oposición del mundo, pero si no tenemos una visión estratégica, un propósito común, un acuerdo programático con mayoría social y parlamentaria, no vamos a poder hacer nada”, remarcó el legislador radical y finalizó sosteniendo que “la Argentina del futuro no tiene que tener nada que ver con los extremos”.

Manes fue criticado por quedarse en el recinto durante el discurso presidencial. El senador de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres dijo que “Manes habla mucho del cerebro, pero lo usa poco”.

Salió al cruce, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, publicando en su cuenta de Twitter un apoyo al diputado agredido.

“Querido Facundo Manes, tenés mi respeto y de todo el bloque ante las lamentables descalificaciones que recibiste hoy de un senador de Juntos por el Cambio”, sostuvo Negri i

También Gerardo Morales, titular de la UCR pidió “tolerancia” y que Torres se rectifique”.