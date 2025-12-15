Jaime Durán Barba advirtió que "el candidato que aburre, pierde" y que Javier Milei es "alguien que divierte" + Seguir en









El consultor sostuvo que la política ingresó en una nueva etapa dominada por redes sociales, entretenimiento y participación constante, destacó el estilo disruptivo del Presidente y afirmó que el kirchnerismo “es la típica formación política del pasado"

El analista Jaime Durán Barba dio su punto de vista sobre el oficialismo y la debil oposición, y destacó la comunicación de Javier Milei Wikipedia

El consultor y asesor político Jaime Durán Barba, analizó este lunes la actualidad del presidente Javier Milei y el panorama de la política argentina, en general, destacando los cambios en los modos de comunicar y el nuevo escenario que se abrió desde la asunción de Javier Milei. "El candidato que aburre, es el candidato que pierde y Milei sabe divertir a la gente", destacó.

En el escenario de la "nueva política el peronismo es el típico partido del pasado" dijo. "Se terminaron los partidos políticos como eran, la gente actual quiere participar en todo, quiere meterse en todo", se deciden "a votar por alguien más por lo que dice su entorno virtual o real que por lo que digan las propagandas, los candidatos".

Barba amplía y también destaca a la radio: "las redes (sociales) como herramienta para llegar a un doctorado que se comunica por esas redes... De los medios antiguos el que más conserva espacio es la radio sin duda, las redes tiene una influencia descomunal"

Jaime Durán Barba sobre la crisis en la oposición "No hay un electorado fijo como antes", destacó Barba en Radio Delta, luego de un 2025 en el que el gobernador Axel Kicillof se vio como gran triunfador en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, y visiblemente diezmado en las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Sobre la ex presidenta Cristina Kirchner, Barba fue fulminante, dijo que "fue" y que "el kirchnerismo es la típica formación política del pasado". Por otro lado, dejó una puerta abierta al futuro político de Kicillof, a pesar de criticarlo: "si evolucionara ideológicamente tendría algún tipo de chance, pero su mente está en la década del 50 del siglo pasado" expresó en Delta. Por otra parte, a la Unión Cívica Radical la visualiza en un lugar aún más marginal, en el panorama político: "el radicalismo también cumplió su ciclo, yo creo que tiene gente muy valiosa, pero como tal el radicalismo ya no juega" expresó.

La comunicación de Javier Milei Sobre Milei, destacó la remontada de las elecciones de este año, y cómo el presidente entiende la nueva comunicación en la política: "Milei sabe comunicarse con este nuevo estilo, lo hace muy bien y da vuelta las cosas por eso. Milei perdió estrepitosamente en septiembre y al mes ganó cómodamente. De la derrota de septiembre al triunfo de octubre estuvo muy bien su concierto de rock, estuvo muy bien ser como es el. Ser un outsider, ser un tipo desconcertante que divierte a la gente". También destacó el reconocimiento mundial del presidente: "Javier Milei es el presidente argentino más conocido en la historia del mundo, incluso más que (Carlos) Menem, se vendió como que tuvo un gran impacto mundial, pero no fue tanto, de ninguna manera" afirmó en Delta 90.3.