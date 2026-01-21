Javier Milei anunció "la muerte de Maquiavelo" en Davos: qué dijo

El mandatario cuestionó la lógica de que el fin justifica los medios y propuso una política guiada por principios morales y respeto a la propiedad privada.

El Presidente expuso en el Foro Económico Mundial con un discurso centrado en la ética, el capitalismo y las ideas de la libertad.

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos y sostuvo que “Maquiavelo ha muerto” , al plantear que las políticas públicas no deben elegir entre eficiencia económica y valores éticos. En un discurso de fuerte contenido doctrinario, el mandatario argentino defendió el capitalismo de libre empresa como el único sistema justo y moralmente legítimo.

“Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto”, afirmó, al rechazar la idea de que la política deba sacrificar la ética en nombre de la eficacia. Según explicó, durante años se instaló un “falso dilema” entre eficiencia y justicia , cuando en realidad ambas dimensiones son inseparables .

En ese marco, citó a economistas de la escuela liberal como Jesús Huerta de Soto y Murray Rothbard para sostener que la eficiencia solo puede surgir de un sistema basado en el respeto a la propiedad privada, la función empresarial y los valores morales de Occidente. “Lo justo no puede ser ineficiente, y lo que es eficiente, es justo” , resumió.

Milei retomó críticas que ya había planteado en ediciones anteriores del foro. Señaló que muchas de las políticas promovidas por organismos internacionales responden a “agendas socialistas” que, aunque se presenten con buenas intenciones, terminan generando resultados “catastróficos” . En ese punto, recordó las palabras de Thomas Sowell sobre el socialismo, al advertir que “siempre termina mal”.

Javier Milei durante su presentación en Davos, donde cuestionó el pragmatismo político y defendió los valores morales de Occidente.

El Presidente citó el caso de Venezuela como ejemplo extremo , no solo por la caída del producto interno bruto, sino también por el deterioro institucional y social. Para Milei, la degradación ética y moral de Occidente está directamente vinculada a ese abandono de las ideas de la libertad.

Capitalismo, justicia y derechos naturales

Uno de los ejes centrales del discurso fue la defensa del capitalismo no solo como sistema productivo, sino como doctrina moralmente justa. Milei sostuvo que no alcanza con demostrar que el capitalismo produce más riqueza si no se prueba que es éticamente legítimo. En ese sentido, afirmó que “el capitalismo de libre empresa no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo”.

El mandatario vinculó esta idea con el derecho natural, el derecho romano y los valores judeocristianos. Explicó que los derechos fundamentales (vida y libertad) derivan en derechos adquiridos como la propiedad privada, y que todos ellos se sostienen en el principio de no agresión. “Ningún ser humano tiene derecho a ejercer coerción sobre otro”, remarcó.

captura javier milei davos 2026 Milei sostuvo que la política pública debe basarse en principios éticos y no en el utilitarismo.

Regulación, crecimiento y rol del Estado

En otro tramo de su exposición, Milei cuestionó con dureza la regulación estatal. Aseguró que intervenir en mercados que surgieron de intercambios voluntarios y sin agresión implica violar el derecho de propiedad y frenar el crecimiento económico. “Regular mata el crecimiento”, sostuvo, y defendió el rumbo de su gobierno desde 2023.

Como respaldo, enumeró resultados de su gestión: la eliminación de un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, la baja de la inflación del 300% al 30%, la reducción del riesgo país y una caída significativa de la pobreza. Según afirmó, estos logros se alcanzaron aplicando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales.

Hacia el cierre, Milei insistió en que Occidente atraviesa un punto de inflexión. Recordó que en Davos 2024 había advertido que “Occidente está en peligro” y que en 2026 traía “buenas noticias”: el mundo, especialmente América, comenzó a despertar y a recuperar las ideas de la libertad.

“Maquiavelo ha muerto, por lo tanto, es momento de enterrarlo”, concluyó el Presidente, al llamar a volver a las raíces filosóficas y morales de Occidente.