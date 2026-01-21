Farmacéuticas 2026: prevén más inteligencia artificial, inversiones récord y mayor gasto en medicamentos

El sector ingresó en una fase de consolidación de tecnologías que hasta hace poco eran experimentales. Las fusiones y adquisiciones están a la orden del día.

La industria farmacéutica global se encuentra atravesando una fase de consolidación de tecnologías que hasta hace poco tiempo eran experimentales. La inteligencia artificial, la medicina personalizada y la biotecnología avanzada son los ejes principales que definirán en 2026 el comportamiento del sector, que estará signado por un panorama optimista: más incorporación de IA, inversiones récord y mayor gasto en medicamentos .

Una de las principales tendencias para el año que empieza es el auge de la inteligencia artificial aplicada a la investigación y desarrollo farmacéutico . Según datos elaborados por Global Growth Insights, el mercado global de IA destinada a la industria farmacéutica movilizó u$s6.900 millones de dólares en 2025 y se espera que llegue a u$s7.570 millones en 2026, con una trayectoria de crecimiento sostenido hacia los u$s16.890 millones en 2035 .

Este incremento está impulsado por el uso de IA en descubrimiento de fármacos, medicina personalizada y optimización de ensayos clínicos.

En particular, alrededor del 41% de las empresas farmacéuticas están invirtiendo en IA para acelerar sus pipelines de investigación y desarrollo , mientras que un número significativo también emplea analítica avanzada para formular nuevos medicamentos.

Con cifras propias que difieren levemente de las anteriores, la publicación especializada PharmExec estimó que el gasto en IA por parte de las compañías farmacéuticas podría crecer de unos u$s4.000 millones a u$s25.000 millones entre 2025 y 2030 , reflejando la apuesta del sector por tecnologías que puedan acortar plazos y mitigar los altos costos de producción y desarrollo.

La venta global de medicamentos sigue firme

Más allá de la IA, la industria farmacéutica se enfrenta a un panorama de crecimiento del gasto global en medicamentos que seguirá siendo robusto, según los analistas.

De acuerdo con un estudio reciente de Fitch Ratings las perspectivas son optimistas: “Prevemos un crecimiento de medio dígito en el gasto mundial en medicamentos en 2026. Es probable que las empresas con carteras centradas en oncología, inmunología, enfermedades raras, vacunas y terapias metabólicas o de control de peso superen el crecimiento del mercado”.

“Si bien la incertidumbre política está determinando la secuencia de lanzamiento y la priorización de la I+D, los emisores con una profundidad terapéutica especializada y una amplia exposición a modalidades están mejor posicionados para mantener trayectorias superiores a las del mercado. Los fundamentos operativos favorables incluyen el envejecimiento de la población y la ampliación del acceso a la atención médica”, completó.

En tanto, proyecciones del IQVIA Institute for Human Data Science indican que el gasto mundial en medicamentos alcanzará los u$s1,8 billones en 2026, impulsado por el aumento de nuevos lanzamientos, la demanda de vacunas y la expansión en mercados emergentes, aun cuando la pérdida de exclusividad de ciertos productos atenúe parcialmente el crecimiento en mercados desarrollados.

Las farmacéuticas y los planes de expansión

En términos de inversiones productivas, compañías de primer nivel anunciaron medidas concretas el año pasado. Por ejemplo, Eli Lilly comunicó un plan para construir una planta de ingredientes farmacéuticos activos en Alabama con un presupuesto superior a u$s6.000 millones, una de las inversiones más grandes del sector en Estados Unidos.

Este proyecto, que se desarrollará entre 2026 y 2032, buscará integrar tecnologías avanzadas como IA y automatización en la producción, además de contribuir a la resiliencia de la cadena de suministros.

El mismo laboratorio anunció recientemente una alianza con el gigante tecnológico NVidia para la creación de un laboratorio de co-innovación en inteligencia artificial situado en la zona de Silicon Valley, con una inversión conjunta de hasta u$s1.000 millones a lo largo de cinco años.

La estrategia de crecimiento no es exclusiva de empresas estadounidenses: grandes grupos globales han empezado a aumentar sus compromisos productivos y de I+D para hacer frente a un entorno competitivo a nivel internacional.

Las expansiones, fusiones y adquisiciones en biotecnología fueron notorias en 2025 y se proyecta que tendrán un rol aún más acentuado en 2026, con acuerdos multimillonarios diseñados para reponer pipelines ante la caducidad de patentes y acelerar la innovación.

Según datos de FiercePharma, durante el año pasado, las operaciones de M&A de mayor envergadura en la industria farmacéutica fueron protagonizadas empresas como Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, MSD, Sanofi, Thermo Fisher, Genmab, Novo Nordisk y Merck. Las operaciones involucraron una cifra global del orden de los u$s76.000 millones.

Las inversiones en I+D siguen firmes

Más allá del gasto tecnológico y de infraestructura, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) farmacéutico continúa siendo una de las más intensivas de cualquier sector industrial. Informes de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica proyectan que para 2026 la inversión en I+D alcanzará alrededor de u$s254.000 millones, con un aumento acelerado respecto a años anteriores, reflejando tanto el costo creciente como la importancia estratégica de desarrollar nuevas terapias.

Las proyecciones de mercado también reflejan que los medicamentos especializados, incluidas terapias biológicas y tratamientos innovadores, continúan ganando participación significativa, con una adopción creciente de productos diseñados para enfermedades crónicas, cáncer y condiciones raras, lo que refuerza la tendencia hacia la personalización de las terapias y un gasto más focalizado en segmentos de alto valor, según Global Growth Insights.

Un elemento transversal a estos cambios es la transición del sector hacia lo que los analistas denominan “Pharma 4.0”, en el que las tecnologías digitales y los sistemas de datos avanzados convierten a la industria en un ecosistema hiperconectado.

Según un informe de Fundamental Business Insight (FBI) este segmento representó una parte mayoritaria del mercado en 2025 y continúa consolidándose como el motor de crecimiento y eficiencia para 2026.

En ese punto, FBI prevé que el tamaño del mercado de la industria farmacéutica 4.0 aumente de u$s14.560 millones en 2025 a u$s82.910 millones en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 19% entre 2026 y 2035. El potencial de ingresos de la industria para 2026 es de u$s17.030 millones, estimó.

Por otro lado, en el informe “Avances a gran escala: el futuro de la industria farmacéutica”, expertos de consultoría de PwC señalan que la transformación digital del sector no solo redefinirá procesos internos, sino que también modificará el rol de la fuerza laboral, creando “una fusión entre talento humano y capacidades de IA” que podría acelerar descubrimientos y mejorar la calidad de los resultados clínicos y de atención.

“En 2026, los líderes comenzarán a transformar su maquinaria interna mediante la integración de IA, automatización y gemelos digitales en cada capa de la empresa para acelerar el trabajo y reducir costos a escala”, destaca el reporte.

“Los flujos de trabajo inteligentes pueden orquestar tareas de forma autónoma, reasignar recursos dinámicamente y reducir los ciclos de decisión de meses a minutos. A medida que la automatización gestiona la rutina y la IA potencia el análisis, las personas deben centrar su creatividad y experiencia donde generen mayor valor”, concluye.