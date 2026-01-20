Javier Milei continuará su "Tour de la Gratitud" en Mendoza + Seguir en









Antes de las elecciones locales para renovar los Concejos Deliberantes en seis departamentos, se espera que el Presidente viaje a una de las provincias que fue clave para su triunfo en los comicios de octubre.

Milei sigue adelante con el "Tour de la Gratitud".

Con el objetivo de seguir adelante con su promesa de recorrer el interior del país durante la segunda parte de su mandato, el presidente Javier Milei continuará el "Tour de la Gratitud" en Mendoza, una de las provincias clave para su triunfo electoral en las elecciones legislativas de octubre. Se espera que el viaje se concrete a mediados de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de haber sido un distrito fundamental para la victoria en las urnas, Milei también decidió ir a Mendoza porque el próximo domingo 22 de febrero tendrá elecciones en seis departamentos que renovarán sus Concejos Deliberantes. Por eso se espera que la visita del mandatario se concrete entre el 17 y el 19 del mes que viene.

Antes de los comicios de octubre, Milei había hecho un recorrido peatonal de la capital. En aquellas elecciones, La Libertad Avanza sumó cuatro bancas en Diputados en Mendoza, con el exministro Luis Petri a la cabeza.

Otros de los destinos que analiza el Gobierno para seguir con el "Tour de la Gratitud" son Entre Ríos y Jujuy.

El paso del "Tour de la Gratitud" por Córdoba El fin de semana pasado, Milei viajó a Córdoba, provincia que se convirtió en un bastión electoral para La Libertad Avanza y una de las más visitadas por el Presidente. Allí se impuso la boleta libertaria con 42,43 % de los votos por encima del cordobesismo de Juan Schiaretti, lista auspiciada por el gobernador Martín Llaryora.

Durante esta última visita, participó del Festival la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Allí, el libertario fue recibido con una ovación del público y hasta se lanzó a cantar "Amor Salvaje" con el Chaqueño Palavecino. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser Presidente. Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias", expresó desde el palco oficial, minutos antes de cantar. Una vez comenzado el show, el legendario artista de folclore agradeció la visita oficial y celebró el clima del festival: “Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa", expresó hacia la grada donde se ubicaba la comitiva presidencial.