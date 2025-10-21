Misiones va a la Justicia contra Yacyretá en una disputa por tierras costeras

El ente binacional que administra la represa busca desalojar a cuatro clubes náuticos de la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua dio a instrucción al fiscal de Estado para judicializar la pulseada.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua , instruyó al fiscal de Estado provincial para que proceda a ejercer las acciones y defensas judiciales que correspondan en defensa de los derechos e intereses de Misiones frente a la Entidad Binacional Yacyretá, en el marco de una disputa por tierras coseras.

Passalacqua oficializó la decisión a través del Decreto 2161 "para defender la soberanía provincial sobre las riberas del Paraná". El mandatario comunicó la medida a través de sus redes sociales.

Allí detalló que pidió que se adopten “las medidas y acciones judiciales correspondientes para la defensa de los intereses públicos de la Provincia ante la EBY por los casos que son de conocimiento general, tal como indica la Ley I-N° 158”.

La solicitud explica que, según la ley mencionada, Misiones "tiene derecho y responsabilidad sobre las orillas de los ríos y los terrenos que el Ente Binacional Yacyretá expropió".

Específicamente se trata de aquellos que, después de que el embalse se elevó a su nivel final, no quedaron inundados ni se necesitan para las obras de la represa hidroeléctrica . Por eso, justifica la necesidad de defender los intereses de la provincia mediante las acciones legales que sean necesarias.

Entre sus argumentos, Misiones hace énfasis en el patrimonio público y colectivo: La acción judicial busca asegurar que estos espacios, como los de la bahía El Brete, conserven su carácter de patrimonio público y espacio de identidad colectiva, evitando cualquier acto de disposición o privatización de estos bienes.

Semanas atrás, Yacyretá notificó a una serie de clubes náuticos un pedido de desalojo. Como respuesta, las instituciones activaron una juntada de firmas, al tiempo que realizaron una manifestación acuática contra la medida.

Los afectados son el Club Canotaje Río Paraná, Club Vairuzú, Liceo Naval y el Astillero Río Libre, desde donde denunciaron que se trata de un hecho "sorpresivo", realziado de "forma intempestiva".