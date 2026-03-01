Javier Milei destacó a Donald Trump en la apertura de sesiones ordinarias: "Acudió a la ayuda de nuestro país" + Seguir en









El Presidente destacó el respaldo de la administración republicana y lo presentó como un cambio en el vínculo bilateral. El gesto se suma a la sintonía política que el mandatario argentino viene mostrando con la Casa Blanca.

Javier Mileidurante la apertura de sesiones ordinarias. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei afirmó que la Argentina recibió un respaldo inédito por parte de Estados Unidos y destacó el rol de la administración de Donald Trump en ese proceso. “Por primera vez en la historia, el gobierno de Donald Trump acudió a la ayuda de nuestro país”, sostuvo el mandatario al referirse al vínculo bilateral en el marco de la apertura de sesiones ordinarias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La declaración se inscribe en el marco del acercamiento político que el Gobierno mantiene con Washington desde el inicio de la gestión libertaria. Milei viene señalando de forma reiterada la afinidad ideológica con la administración republicana y considera que esa relación puede traducirse en apoyo político y económico para la Argentina.

En la Casa Rosada interpretan ese respaldo como una señal de alineamiento estratégico y como un activo en la política exterior del Gobierno. El Presidente suele destacar la relación personal que mantiene con Trump y presenta ese vínculo como una vía para fortalecer la posición internacional del país en medio de las negociaciones económicas y financieras.

Sesiones ordinarias 2026: las frases más destacadas del discurso de Javier Milei El presidente Javier Milei brindó su discurso en la apertura de sesiones ordinarias 2026 por tercera vez desde que es mandatario. De esta forma, inauguró un nuevo período parlamentario con un Congreso renovado, frente a senadores, diputados, gobernadores, funcionarios y autoridades judiciales.

El mandatario abrió su discurso saludando a los "diputados y senadores del Congreso, gobernadores, ministros de la Corte Suprema, embajadores, estimados miembros del gabinete y todos los argentinos que nos están escuchando".

Además, hizo una mención especial: "Hoy en este casa nos honra el máximo representante de la historia del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch. Gracias profe, gracias". “Hace tan solo 2 años la Argentina estaba en una situación de crisis terminal, hace dos años estabamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos”

“Tan solo en unas pocas semanas, en los que ha sido uno de los periodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia y cumpliendo todas las promesas de campaña hechas en 2005”.

“Se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la cuenta de nuestra fiesta a generaciones futuras”.

“No solo lo hicimos sin subir impuestos, sino que los bajamos porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino que el ajuste debía hacerlo la política”.

A la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano en los bolsillos ajenos”. “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia”.

“Sancionamos la ley de inocencia fiscal, los argentinos pasaron a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“Reformamos la Ley penal juvenil, modificando un régimen penal que tenía más de 40 años de antigüedad”. “Sin orden y sin justicia no hay futuro”.

“La Justicia social es un robo, implica un trato desigual ante la ley.”

Otra vez cargo contra Cristina Kirchner y la oposición: “Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa cuadernos, por el memorandum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

“Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos. Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa cuadernos, por el memorandum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

“Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

“Había solo una forma de cortar el nudo gordiano que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”. “Se redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias al mejor ministro de Economía del mundo (en referencia a Luis Caputo)”.

"Gracias a la enorme tarea de Federico (Sturzenegger) hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque detrás de cada regulación había un privilegio, o mejor dicho...un curro, un tongo”.

“Se ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres, luego de derogarse la nefasta Ley de Alquileres ha visto aumentar fuertemente la oferta de viviendas en alquiler y reducir su precio 30% en términos reales”.

“Desarticulamos el siniestro sistema de licencias para las exportaciones gracias a la eliminación de la SIRA, la ampliación del courier y la baja de aranceles”.