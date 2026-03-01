Sesiones Ordinarias 2026: las frases más destacadas del discurso de Javier Milei + Seguir en









El Presidente brinda su discurso ante senadores, diputados, funcionarios y representantes de altos cargos judiciales. Se trata del principio de un nuevo año parlamentario.

La frases más destacadas de Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias. Presidencia

El presidente Javier Milei brinda su discurso en la apertura de Sesiones Ordinarias 2026 por tercera vez desde que es mandatario. De esta forma, inaugura un nuevo período parlamentario con un Congreso renovado, frente a senadores, diputados, gobernadores, funcionarios y autoridades judiciales.

El mandatario abrió su discurso saludando a los "diputados y senadores del Congreso, gobernadores, ministros de la Corte Suprema, embajadores, estimados miembros del gabinete y todos los argentinos que nos están escuchando".

Ademas, hizo una mención especial: "Hoy en este casa nos honra el máximo representante de la historia del liberalismo argentino, Alberto Benegas Lynch. Gracias profe, gracias".

“Hoy hacemos cosas que quedaron pendientes por décadas”.

“Tan solo en unas pocos semanas, en los que ha sido uno de los periodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia y cumpliendo todas las promesas de campaña hecha en 2005 ”.

“Aprobamos el primer presupuesto sin déficit fiscal en 100 años”.

“Bajamos los impuestos porque pensamos que son un robo y que el ajuste lo tenía que hacer la política”.

“Sancionamos la ley de inocencia fiscal, los argentinos pasaron a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Sancionamos el Régimen Penal Juvenil, “el que las hace las paga”. “Sin orden y sin justicia no hay futuro”.

Tildó a la oposición de “chorros”, “por eso tienen a su líder presa, y va a seguir presa”.

