Apertura de las sesiones ordinarias: Javier Milei evitó mencionar la liberación de Nahuel Gallo en su discurso

El Presidente no hizo referencia al caso durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, pese a que el episodio generó repercusiones en la agenda política. En paralelo, dentro del Gabinete distintos funcionarios destacaron su rol en las gestiones que derivaron en la liberación.

El presidente Javier Milei inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias en el Congreso con un discurso centrado en la agenda económica y las reformas impulsadas por el Gobierno. Sin embargo, hubo una ausencia llamativa: el mandatario no mencionó la liberación de Nahuel Gallo , un episodio que en las ultimas horas generó repercusiones políticas y diplomáticas.

La omisión contrastó con el clima dentro del propio Gabinete . En las horas posteriores a conocerse la liberación, distintos ministros del Gobierno nacional destacaron públicamente las gestiones realizadas desde sus áreas y atribuyeron a esas negociaciones el desenlace del caso. En la práctica, varios funcionarios terminaron adjudicándose el mismo logro.

En el entorno oficial sostienen que se trató de un trabajo coordinado entre distintas dependencias del Estado, aunque hacia afuera las versiones mostraron matices y competencias internas por capitalizar el resultado. La situación expuso, además, las tensiones habituales en el Gobierno a la hora de comunicar gestiones sensibles vinculadas con la política exterior y la seguridad.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada evitaron profundizar sobre el tema durante la jornada legislativa. La decisión de no incluir el caso en el discurso presidencial fue interpretada en ámbitos políticos como una señal de prudencia para no escalar el episodio en el plano público, en medio de un contexto regional delicado.

LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido…

Al finalizar la ceremonia, el primer mandatario brindó una entrevista televisiva, en donde fue consultado acerca del tema. "Si vuelve, por el motivo que sea, bienvenido" , sostuvo. Para Milei, era "una tragedia" que Nahuel Gallo estuviera "secuestrado" y advirtió que "lo demás" son "cuestiones de vigésimo quinto orden".

La legisladora Patricia Bullrich expresó un sentido mensaje sobre el gendarme argentino Nahuel Gallo, recientemente liberado en las últimas horas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En sus palabras, expresó que "está volviendo a casa" y describió a la noticia como "una victoria".

La funcionaria escribió en su cuenta de X: "¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia".

Nahuel Gallo liberado Nahuel Gallo fue repatriado al país luego de 448 detenido en Venezuela.

Además de ella, el canciller Pablo Quirno se refirió a la noticia tras confirmarla en su cuenta de X. Allí expresó unas palabras sobre la postura del oficialismo luego de su detención: "El Gobierno argentino reafirma que la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los derechos humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional".

El gendarme Nahuel Gallo fue excarcelado este domingo tras más de 448 días detenido en Venezuela. La información fue confirmada por su esposa a través de las redes sociales, luego de que surgieran rumores de su liberación.

"Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", escribió María Alexandra Gómez.

El gendarme se encuentra viajando al país en un vuelo humanitario gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que confirmó la noticia a través de un comunicado titulado "El fútbol, un puente humanitario". El operativo se llevó a cabo en un Learjet 60 LV-KMA de la empresa Baires Fly, que partió desde San Fernando y arribará al Aeropuerto de Ezeiza.

La comitiva fue integrada por el Prosecretario de AFA y presidente de Deportivo Armenio, Luciano Nakis, y el asesor de Protocolo y Ceremonial de la Asociación, Fernando Islas Casares.