Javier Milei colocó estandartes de "Las Fuerzas del Cielo" en la Quinta de Olivos

El Presidente compartió una foto en las redes sociales. Los mismos hacen referencia a la agrupación juvenil que responde a Santiago Caputo y tiene por referentes personalidades de la esfera digital libertaria.

El presidente Javier Milei instaló en la Quinta de Olivos, estandartes de estilo romano que hacen referencia a la agrupación juvenil libertaria "Las Fuerzas del Cielo" . De esta manera, el jefe de Estado tuvo un guiño con el sector de su militancia que proviene de las redes sociales y que responde a Santiago Caputo .

"La victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo", dice una de las decoraciones, mientras que la otra hace directa referencia al nombre de la agrupación. El gesto se inscribe en una relación tensa dentro del Gobierno entre el ala digital - compuesto por figuras como Daniel "Gordo Dan" Parisini, o el diputado provincial Agustín Romo - y otros sectores.

El anuncio fue hecho a través de la cuenta oficial de la agrupación política y recibió un reposteo por parte del máximo mandatario. " Los estandartes de las Fuerzas del Cielo ya se encuentran protegiendo al presidente Milei en su residencia de Olivos”, detalla el tuit acompañado por la foto de los estandartes romanos.

El nuevo mobiliario fue instalado luego de otro gesto por parte del Presidente a su militancia: Milei recibió en la residencia de Olivos a representantes de la agrupación juvenil de Entre Ríos, quienes habían asistido al 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante.

Las Fuerzas del Cielo y la interna libertaria

Aunque por el momento solo refleja un gesto simbólico, la decisión del Presidente no es menor en una interna de La Libertad Avanza que ha tenido fuertes episodios en el pasado - sobre todo en las últimas elecciones - calmados únicamente a raíz del resultado ampliamente favorable que logró el oficialismo en casi todo el país.

Es que el grupo libertario viene experimentando un crecimiento en la agenda pública que - por el momento - solo fue reconocido simbólicamente y no con candidaturas o puestos dentro del Gobierno. Uno de los puntos más altos del debate fue la discusión entre el armador bonaerense, Ramón "el nene" Vera, y Parisini en X.

La agrupación nació para disputar la llamada batalla cultural en el terreno digital, apoyada en la circulación de memes virales, ataques directos a adversarios políticos y transmisiones en vivo con un discurso abiertamente anti-progresista.

No se presenta como partido político ni como think tank, pero tampoco responde al molde clásico de la militancia juvenil. Funciona como un espacio libertario híbrido que articula influencers, funcionarios del Ejecutivo, legisladores provinciales y operadores políticos. Todo el entramado gravita en torno a Santiago Caputo, asesor presidencial y uno de los principales diseñadores del andamiaje simbólico y de la estrategia comunicacional de Javier Milei.

Además de Romo, el núcleo incluye a Parisini; al diputado provincial y exsecretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo; y a Lucas Luna, exdirector titular de Intercargo y referente libertario en Tres de Febrero. “Sagaz” figura, junto con Caputo, como coautor de “Las Epístolas del Cielo”, un texto doctrinario que reúne consignas, máximas y lineamientos para la praxis política libertaria.

El armado se completa con Juan Pablo Carreira, conocido como @JuanDoe en X, actual director nacional de Comunicación Digital y fundador del portal La Derecha Diario, y con Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias.