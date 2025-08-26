Las frases más destacadas de la entrevista con Axel Kicillof: "¿Qué mejoró Milei?"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires dialogó con Ámbito y dejó algunos dichos resonantes. Entre ellos, destacó logros de su gestión y cuestionó las políticas del Presidente.

Axel Kicillof brindó una entrevista donde cuestionó a Javier Milei y habló de la actualidad de al PBA.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una entrevista a Ámbito , donde apuntó contra el presidente Javier Milei, y a su vez destacó su gestión en el territorio bonaerense. Entre sus declaraciones, el economista subrayó la importancia de la política pública en la vida cotidiana .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre sus duras críticas contra las políticas del mandatario libertario , Kicillof aseguró que el mismo “ no tiene nada para mostrar por la positiva” .

"Cuando uno mira cuánto sale veranear en Brasil, con el aéreo incluido: es más barato Florianópolis o Buzios que ir a Mar Chiquita o Mar del Plata . Algo está mal en el tipo de cambio, no en la competitividad".

"Hace mucho tiempo, John Keynes decía que estos planes antiinflacionarios eran ´la paz de los cementerios´ , porque liquida la actividad económica y, como resultado, los precios no suben porque nadie tiene guita en el bolsillo".

"El plan económico de Milei desindustrializa, liquida el comercio, a la clase media la destruye, pone las tarifas en dólares, el sueldo no alcanza, está todo parado".

Axel Kicillof gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof cargó duro contra el gobierno de Javier Milei. Foto: Mariano Fuchila

Comparación entre Javier Milei y Mauricio Macri

"Milei es más bíblico que Macri: es Moisés cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Pero el problema es que el globo se le va pinchando todo el tiempo".

Su visión sobre Diego Spagnuolo

"Diego Spagnuolo fue 48 veces a Olivos y 30 veces a la Casa Rosada, o sea, era una persona de mucha intimidad con Milei. Es difícil que se hagan los distraídos".

El gasto público en la Provincia

"El Estado bonaerense el más austero de Argentina y el que menos gasta por habitante, o sea que tenemos un Estado chico".

La actualidad del peronismo

"Para alcanzar la unidad hicimos un esfuerzo inmenso. Es una muestra de mucha madurez y generosidad de todos los espacios: de Sergio Massa, de Cristina, del Movimiento Derecho al Futuro".

La influencia de Milei en la provincia de Buenos Aires

"¿Qué le trajo Milei a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué le trajo de bueno? ¿Qué mejoró? Nada"

El recorte desde Nación

"Ya tenemos siete presentaciones ante la Corte Suprema por recorte de fondos de Nación. Nada, silencio de radio. Empieza a ser institucionalmente grave."